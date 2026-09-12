Los docentes valencianos vuelven a las calles esta tarde para exigir una negociación efectiva a Educación

La comunidad educativa valenciana da la bienvenida al nuevo curso escolar 2026-2027 haciendo oír su voz en la calle. Esta tarde, a las 18:00 horas, el profesorado de la Comunitat Valenciana está convocado a una manifestación unitaria que se celebrará de forma simultánea en diversas ciudades del territorio valenciano, con el objetivo prioritario de exigir a la Administración una negociación real y acuerdos concretos que den respuesta a los problemas estructurales que arrastra el sistema educativo.

Esta jornada de movilización se produce apenas 24 horas después de la marcha en bicicleta y patinete que tuvo lugar en la tarde de ayer por las calles de València. Organizada por el sindicato Stepv bajo el lema 6ª rodada per l’Educació Pública, de qualitat i en valencià, la comitiva recorrió el trayecto desde la plaza de la Virgen hasta la playa de la Malvarrosa, congregando a docentes, familias y ciudadanía en una acción festiva pero rotundamente reivindicativa. Aquella marcha lenta supuso el preámbulo idóneo para la gran manifestación que tendrá lugar esta misma tarde.

El malestar en las aulas valencianas no es nuevo. La huelga educativa convocada el pasado 11 de mayo marcó de forma determinante el tramo final del anterior ejercicio escolar. Aunque actualmente dicho paro se encuentra formalmente en suspenso, la representación sindical matiza que no ha sido desconvocado en ningún momento. De hecho, tras un periodo estival caracterizado por la expectativa y la falta de frutos concretos en la mesa de diálogo, los representantes de los trabajadores prevén una sucesión continua de acciones de protesta durante los próximos meses.

A pesar de que durante los meses de verano se han mantenido diversos encuentros de trabajo entre la administración autonómica y los portavoces de la comunidad educativa, la sensación generalizada entre el profesorado es de profunda insatisfacción. Las asambleas docentes y las tres fuerzas sindicales convocantes y mayoritarias en la enseñanza pública —Stepv, UGT y CCOO— coinciden en señalar que la Administración sigue sin aportar respuestas claras a las necesidades acuciantes de las comunidades escolares.

Exigencias

Desde los colectivos convocantes subrayan que la marcha de esta tarde aspira a convertirse en un gran punto de encuentro unitario entre profesorado, familias, alumnado y el conjunto de la sociedad civil valenciana. La meta común es clara: forzar a la Conselleria d’Educació a reabrir de inmediato un proceso de diálogo abierto y constructivo que fructifique en acuerdos laborales y socioeducativos duraderos.

Entre las principales demandas que se expondrán durante la protesta destacan la urgente mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales de la enseñanza, el refuerzo sustancial de las dotaciones humanas y presupuestarias con las que cuentan los centros educativos valencianos, y la adopción de medidas estructurales orientadas a dignificar el conjunto de la educación pública.

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La movilización de esta tarde marca, así, el inicio de un calendario de actuaciones reivindicativas con el que el sector educativo valenciano advierte de que no cejará en su empeño de conseguir un marco de negociación que garantice una enseñanza de calidad para todo el alumnado.