El principal promotor del caso Azud alega que el Ayuntamiento de València le perjudicó al retrasar el PAI del Grao para construir el circuito de F1

El principal promotor del caso Azud, el empresario inmobiliario Jaime Febrer, alega que el Ayuntamiento de València le perjudicó al retrasar el PAI (programa de actuación integrada) del Grao para construir el circuito de Fórmula 1 (F1), según el recurso que ha presentado contra el auto que finaliza la instrucción de nueve años de esta macrocausa de presunta corrupción, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

En sus alegaciones, Febrer recuerda las diligencias solicitadas en la instrucción que le han sido denegadas por los investigadores del caso Azud. Y que "acreditarían", según el promotor "que el Ayuntamiento de València perjudicó a Acinelav (la empresa que creó para impulsar la urbanización) al aplazar la ejecución del PAI del Grao" y, además, "obligarle a ceder terrenos para el circuito de Fórmula 1, así como la retirada arbitraria a dicha mercantil de la condición de agente urbanizador".

Acinelav (el nombre de València escrito al revés) es la empresa que crearon varios promotores para comprar los terrenos del PAI del Grao. La sociedad Acinelav se constituyó el 21 de septiembre de 2006 y el 28 de diciembre de 2008 adquirieron los terrenos del sector del Grao a la empresa CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos, la antigua Campsa que ahora es Exolum) por 348 millones de euros, lo que convirtió a Acinelav en propietaria del 32% de los terrenos del PAI del Grao, que fue el plan urbanístico estrella de València, que acabó estrellado. Veinte años después sigue sin urbanizarse y el antiguo circuito de Fórmula 1 alberga un asentamiento de 800 personas sin hogar. Aunque en mayo se produjo un avance: el Ayuntamiento de València sacó a información pública el PAI del Grao, que prevé construir 3.200 viviendas y una inversión de 150,4 millones de euros de los nuevos promotores.

Para justificar lo ruinoso que resultó para los propietarios iniciales el PAI del Grao, Jaime Febrer pidió al Juzgado de Instrucción que requiriera a la antigua Bancaja (antecesora de Bankia y actual Caixabank) "que emita certificado relativo a los préstamos concedidos entre los años 2007 y 2012 a las mercantiles Mediterránea Actuaciones Integradas SL [propiedad de Febrer] y a la mercantil Acinelav Inversiones 2006 SL". También que reclamara tanto a la empresa pública Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, y al Ministerio de Defensa que certificaran el porcentaje de terrenos titulados por ambas administraciones incluidas en el PAI del Grao.

La defensa de Jaime Febrer, que representa el abogado Manolo Mata, también se muestra muy crítico con el auto de 314 páginas con el que el Juzgado de Instrucción 13 de València finaliza la instrucción del caso Azud. "El auto recurrido es una síntesis de los diversos informes policiales que se han ido aportando, omitiendo cualquier circunstancia exculpatoria, aclaratoria o explicativa que hemos ido suministrando a lo largo de la instrucción", señala la defensa de Febrer en el recurso de reforma ante el juzgado.

Y critica que "la delegación de la instrucción en la policía judicial [la UCO de la Guardia Civil en este caso] es una flagrante vulneración de derechos fundamentales (derecho a la defensa, a un proceso con todas las garantías, a un juez imparcial, a la presunción de inocencia y demás) por cuanto que se ha ido incorporando informes, algunos trufados de declaraciones realizadas ante la propia fuerza policial sin participación de las defensas, aportando documentos supuestamente incriminatorios, reiterativos en cuanto a sus inaceptables tesis de partida, erróneos en la interpretación del derecho administrativo aplicable, contradictorios entre sí, elaborados de espaldas al Instructor [instructora, en realidad], sin participación de las defensas, con el aplauso del Ministerio Fiscal y con total desprecio a las garantías mínimas que asisten a los investigados".

Además, el letrado Manolo Mata también recuerda que "las partes desconocen cuantos tomos tiene la causa. Con la razonable excusa de que hay que digitalizarlos, a las partes se nos entregan tomos, simultáneamente, previa entrega de un dispositivo digital. La última entrega es hasta el tomo 125. Y, sin que sepamos cuantos tomos hay más, se dicta auto de conversión".

"La opinión pública se conforma con atmósferas"

El letrado también se muestra muy crítico con el acceso de la instrucción a los dispositivos personales y archivos del empresario. "Estamos ante un procedimiento penal en que se desnuda la vida privada del señor Febrer (sus anotaciones, sus previsiones de citas, sus valoraciones sobre personas, sus intuiciones, sus errores…) sin que la inmensa mayoría de ellas ha pasado el filtro de la certeza". Y añade el abogado Manolo Mata que "no se puede convertir cada relación, cada mensaje o cada proximidad en una pieza de sospecha moral. El auto que recurrimos no aproxima los hechos a delitos concretos, se limitan a trasladar una valoración moral. Mientras el derecho penal exige hechos la opinión pública se conforma con atmósferas".

La defensa del promotor inmobiliario también señala que "el señor Febrer desconoce los hechos por los que se le acusa, compareció ante la autoridad judicial mientras las diligencias eran secretas y no le podía informar de los hechos concretos por los que se le investigaba. Una vez alzado el secreto jamás se le citó ante la jueza instructora para ilustrarle de los hechos concretos por los que se le investiga".

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"Contratar abogados y lobistas no es delito"

Y respecto a los hechos concretos que se trasladan en el auto recurrido, la defensa de Febrer señala que "la contratación de abogados, lobistas, gabinetes de comunicación o similares para obtener información concreta de actividades municipales, gestión de citas y agendas o intentar agilizar trámites no es delito". Y concluye que "el señor Febrer no ha obtenido ningún beneficio por ninguno de los hechos que se le investiga". Por lo que solicita que el Juzgado de Instrucción 13 anule el auto recurrido y practique las diligencias solicitadas, reclamando la información a los diferentes organismos.