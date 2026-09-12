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Gabriela Bravo recita a Brines en su boda: «Creía que la poesía de Brines tenía que estar muy presente para explicar la causa del amor»

La novia quiso rendir homenaje a la figura del poeta valenciano y Premio Cervantes para expresar sus sentimientos

Gabriela Bravo recita a Brines en su boda

Gabriela Bravo recita a Brines en su boda

L-EMV

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Saray Fajardo

Saray Fajardo

València

Durante la celebración de su enlace matrimonial, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo dedicó un emotivo discurso a su pareja, Ximo Puig, en el que recurrió a la obra del poeta valenciano y Premio Cervantes Francisco Brines para expresar sus sentimientos.

Antes de proceder a la lectura del célebre poema "La causa de amor", Bravo compartió con los asistentes la significación especial de esos versos, recordando el vínculo afectivo y los momentos compartidos en vida con el poeta en su residencia.

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Con la lectura de estas estrofas, la novia quiso rendir homenaje a la figura de Brines y resumir de forma poética las razones profundas de su amor tras ocho años de trayectoria en común.

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