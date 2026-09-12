Última hora
Gabriela Bravo recita a Brines en su boda: «Creía que la poesía de Brines tenía que estar muy presente para explicar la causa del amor»
La novia quiso rendir homenaje a la figura del poeta valenciano y Premio Cervantes para expresar sus sentimientos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Durante la celebración de su enlace matrimonial, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo dedicó un emotivo discurso a su pareja, Ximo Puig, en el que recurrió a la obra del poeta valenciano y Premio Cervantes Francisco Brines para expresar sus sentimientos.
Antes de proceder a la lectura del célebre poema "La causa de amor", Bravo compartió con los asistentes la significación especial de esos versos, recordando el vínculo afectivo y los momentos compartidos en vida con el poeta en su residencia.
Con la lectura de estas estrofas, la novia quiso rendir homenaje a la figura de Brines y resumir de forma poética las razones profundas de su amor tras ocho años de trayectoria en común.
- Tres detenidos en la A-3 tras huir de un control de la Guardia Civil con un kilo de cocaína
- El cuñado de Rita Barberá justifica que cobró 3,6 millones de contratas municipales por 'anticiparse a problemas legales
- El pasado desconocido del padre de Rita Barberá: dos años en tres prisiones diferentes
- Tormentas, granizo y rachas de viento muy fuertes: la Aemet activa el aviso naranja en la Comunitat Valenciana
- La Generalitat alerta por las fuertes lluvias en Valencia: pide retirar coches de zonas inundables y no cruzar barrancos
- Aemet activa avisos por fuertes lluvias y tormentas en Valencia este miércoles
- Las víctimas de la dana trasladan su 'malestar' a la UJI por tener a Pradas de profesora
- Alfonso Grau se desvincula de una trama del caso Azud con el argumento de que 'los socialistas gobernaban en el Ayuntamiento de València en 1999