Muere Carles Solà, exrector de la UAB y conseller de la Generalitat Catalana durante el tripartito

Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945), exrector de la UAB y conseller de la Generalitat Catalana durante el primer tripartito presidido por Pasqual Maragall, ha fallecido este sábado en Sant Cugat, donde residía, a la edad de 81 años.

Destacada figura académica en el ámbito de la ingeniería química, Solà fue profesor del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental y ejerció de rector de la UAB entre 1994 y 2002. En diciembre de 2003 aceptó la propuesta de Josep Lluís Carod-Rovira de ser conseller de Universitats del gobierno de Pasqual Maragall, convirtiéndose así en el primer conseller valenciano de la Generalitat.

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Militante del PSPV

Durante la dictadura militó en el desaparecido Partit Socialista del País Valencià, del cual se separó cuando se fusionó con el PSOE.