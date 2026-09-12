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Muere Carles Solà, exrector de la UAB y conseller de la Generalitat Catalana durante el tripartito

El político y académico valenciano ha fallecido en su casa de Sant Cugat, donde residía, a la edad de 81 años

El exconseller de Universitats, Carles Solà, en una fotografía de archivo de 2005 en un acto de constitución de la unidad de investigación en ecosistemas del Ebre

El exconseller de Universitats, Carles Solà, en una fotografía de archivo de 2005 en un acto de constitución de la unidad de investigación en ecosistemas del Ebre / JOAN PUIG

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Redacción Levante-EMV

València

Carles Solà Ferrando (Xàtiva, 1945), exrector de la UAB y conseller de la Generalitat Catalana durante el primer tripartito presidido por Pasqual Maragall, ha fallecido este sábado en Sant Cugat, donde residía, a la edad de 81 años.

Destacada figura académica en el ámbito de la ingeniería química, Solà fue profesor del Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental y ejerció de rector de la UAB entre 1994 y 2002. En diciembre de 2003 aceptó la propuesta de Josep Lluís Carod-Rovira de ser conseller de Universitats del gobierno de Pasqual Maragall, convirtiéndose así en el primer conseller valenciano de la Generalitat.

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Militante del PSPV

Durante la dictadura militó en el desaparecido Partit Socialista del País Valencià, del cual se separó cuando se fusionó con el PSOE.

Fuente: El Periódico

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