Oposiciones de maestros 2026 en la Comunitat Valenciana: 15.697 aspirantes se examinan hoy por 1.959 plazas

Un total de 15.697 aspirantes participarán en las oposiciones de maestros de 2026 en la Comunitat Valenciana, que arrancan hoy, sábado 12 de septiembre. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades oferta 1.959 plazas de ingreso libre al cuerpo de maestros.

Las dos partes escritas de la primera prueba se celebrarán los días 12 y 19 de septiembre en diferentes sedes de Alicante, Castellón y Valencia. El proceso incorpora este año varios cambios en la organización de las oposiciones, entre ellos el traslado de las pruebas a septiembre y la liberación de las funciones docentes de todos los miembros de los tribunales.

Oposiciones en septiembre

Las oposiciones se celebran en septiembre en lugar de coincidir con el final del curso escolar, una medida acordada con las organizaciones sindicales. Según la Conselleria, el cambio pretende reducir la carga de trabajo que soportaban los docentes integrantes de los tribunales durante junio y julio y facilitar la planificación del procedimiento.

El nuevo calendario permite también cerrar antes del comienzo del curso otros procesos de la administración educativa, como la determinación de puestos, las comisiones de servicio o la adjudicación de vacantes.

Para los opositores, Educación sostiene que la celebración de las pruebas en septiembre ofrece más tiempo de preparación y permite aprovechar el periodo estival para estudiar.

La Administración también destaca que los recursos de alzada podrán resolverse antes de la adjudicación definitiva de las plazas, una circunstancia con la que pretende reforzar las garantías del procedimiento.

M. Á. Montesinos

72 tribunales

Otra de las novedades afecta directamente a los tribunales. Por primera vez, todos sus integrantes quedarán liberados de sus funciones docentes mientras dure el proceso selectivo, con el objetivo de que puedan dedicarse exclusivamente a las tareas de evaluación.

En total se han constituido 72 tribunales en toda la Comunitat Valenciana: 23 en Alicante, ocho en Castellón y 41 en Valencia.

Los docentes que formen parte de estos órganos serán sustituidos en sus centros por profesorado interino. La Conselleria considera que este sistema permitirá trabajar durante un periodo más amplio, mejorar la coordinación y aplicar de forma más homogénea los criterios de evaluación.

Dónde se celebran

Las universidades valencianas concentrarán buena parte de las pruebas de estas oposiciones.

En la provincia de Alicante, los exámenes se realizarán en la Universidad Miguel Hernández (UMH), mientras que en Castellón tendrán lugar en la Universitat Jaume I (UJI).

En Valencia, los aspirantes se repartirán entre aularios de la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) y el IES Veles e Vents de Torrent.

La elección de estos espacios busca disponer de instalaciones con capacidad suficiente para recibir a los miles de opositores convocados durante las dos jornadas de examen.

Francisco Calabuig

1.959 plazas

La convocatoria de 2026 incluye 1.959 plazas de ingreso libre al cuerpo de maestros, de las que un 10% está reservado a personas con discapacidad.

Por especialidades, Educación Primaria concentra el mayor número de plazas, con 750, seguida de Educación Infantil, con 475.

El reparto de plazas es el siguiente:

Educación Primaria: 750 plazas

Educación Infantil: 475

Pedagogía Terapéutica: 229

Lengua Extranjera - Inglés: 158

Audición y Lenguaje: 137

Educación Física: 125

Música: 85

La especialidad con más aspirantes

Educación Infantil es, sin embargo, la especialidad que registra una mayor participación. Un total de 5.229 personas optan a las 475 plazas convocadas.

Le sigue Educación Primaria, con 4.562 aspirantes para 750 plazas, y Pedagogía Terapéutica, con 2.512 candidatos.

Por especialidades, los 15.697 admitidos se distribuyen de la siguiente manera:

Educación Infantil: 5.229 aspirantes

Educación Primaria: 4.562

Pedagogía Terapéutica: 2.512

Audición y Lenguaje: 1.346

Lengua Extranjera - Inglés: 835

Educación Física: 815

Música: 398

Este reparto confirma el fuerte peso de Infantil y Primaria en el proceso: entre ambas especialidades concentran más de 9.700 aspirantes.

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CSIF reclama "máxima transparencia"

Coincidiendo con el inicio de las pruebas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Conselleria de Educación "la máxima transparencia" durante todo el proceso selectivo.

El sindicato pide que los aspirantes puedan acceder de manera clara y sencilla a las bases de la convocatoria, los criterios de puntuación, las pruebas y los resultados.

También reclama que, una vez publicadas las calificaciones, los participantes que lo soliciten reciban una explicación detallada de su nota.

CSIF subraya el esfuerzo y la presión que afrontan los miles de opositores y considera necesario que la Administración ponga a disposición de candidatos y tribunales todos los medios necesarios para garantizar el correcto desarrollo de los exámenes.

Aunque reconoce avances en las últimas convocatorias, el sindicato insiste en facilitar el acceso a la documentación y agilizar la consulta de las pruebas y de los resultados.

¿La OPE docente de 2027?

CSIF aprovecha además el inicio de estas oposiciones para reclamar a Educación que comience cuanto antes la negociación de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2027, que estará centrada principalmente en el cuerpo de profesores de Secundaria.

El sindicato defiende una oferta de plazas suficiente para reducir la tasa de interinidad y reforzar la plantilla de la educación pública valenciana.

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Asimismo, reclama que los futuros aspirantes conozcan con suficiente antelación datos fundamentales de la próxima convocatoria, como el número de plazas por especialidad y las fechas previstas para los exámenes.