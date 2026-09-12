Opositar a maestro en septiembre pasa factura: «Trabajas todo el curso y acabas el verano con la mente saturada»

«En junio acabé, luego en verano otra vez a estudiar y ahora es como volver a empezar. Está saturada la mente». Carmen resumía poco antes de las nueve de esta mañana, a las puertas de la Universitat Politècnica de València (UPV), una de las sensaciones más repetidas entre los aspirantes que este sábado se examinan en las oposiciones al cuerpo de maestros en la Comunitat Valenciana. Ella es interina y llegó al verano después de trabajar durante todo el curso para encontrarse de nuevo con los apuntes y la preparación de unas pruebas que este año se celebran en septiembre, una novedad que la Conselleria defiende por sus ventajas organizativas pero que para parte de los candidatos ha supuesto prolongar durante todo el periodo vacacional un esfuerzo iniciado hace meses.

Nervios y tráfico

La jornada ha comenzado, además, con más tensión de la prevista. En València, las retenciones en los accesos a la UPV, especialmente en el entorno de la avenida de Tarongers, han llevado a muchos opositores a apurar hasta el último minuto. Algunos, acompañados por familiares o amigos, han optado por bajarse del coche en mitad del atasco y completar a pie el último tramo. Ana, que lleva todo el año estudiando mientras trabaja en un supermercado de Mislata, ha acabado aparcando sobre una acera apenas seis minutos antes de la hora prevista. «Perdona, llego tarde», se excusaba mientras corría hacia el campus. Venía sola y, a diferencia de otros aspirantes, necesitaba encontrar dónde dejar el coche.

El colapso ha incrementado los nervios de una mañana ya cargada de tensión. La organización ha retrasado el inicio en la sede de la UPV ante el número de aspirantes afectados por el tráfico. A partir de las 9.15 horas, los tribunales han comenzado a llamar a los candidatos, en su gran mayoría mujeres, para acceder a las aulas. Antes de entrar han recibido las instrucciones prácticas: llevar el pelo recogido, utilizar bolígrafos del mismo color y prepararse para muchas horas de examen. Se les ha recomendado tener a mano botellas de agua para soportar el calor y también se les han ofrecido chucherías y alimentos por si alguien sufría una bajada de azúcar.

En los accesos se mezclaban, antes del comienzo de las pruebas, los debutantes con quienes acumulan varias convocatorias. Carlos se presentaba por primera vez y confesaba que la preparación se le había hecho especialmente larga: «Llevamos desde el 1 de septiembre del año pasado y estamos a septiembre aún y no hemos hecho ningún examen». Una sensación parecida expresaba María, de 23 años, aspirante a Educación Infantil. Era su primera oposición y esperaba tranquila, «un poco expectante», pero con ganas de enfrentarse por fin a la prueba. «Ha sido un poco tedioso, muy cansado, un poco agotador porque al ser septiembre ya llevamos un año rodando. Se nota el cansancio, se acumulan las ganas de que llegue el día, te pierdes planes, le das vueltas a la cabeza», explicaba. A su lado estaba su madre, Concha, también maestra y conocedora de lo que supone atravesar un proceso así. Su mensaje para ella era claro: «Es difícil, pero no imposible».

15.697 aspirantes para 1.959 plazas

En total, 15.697 personas están admitidas en el proceso para 1.959 plazas de ingreso libre. La mayor oferta corresponde a Primaria, con 750 plazas, seguida de Infantil, con 475; Pedagogía Terapéutica, con 229; Inglés, con 158; Audición y Lenguaje, con 137; Educación Física, con 125; y Música, con 85. Infantil es, sin embargo, la especialidad que concentra el mayor número de candidatos, con 5.229 inscritos, por delante de Primaria, con 4.562.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido al comienzo de la jornada el cambio de calendario. A su juicio, celebrar las oposiciones en septiembre permite a los aspirantes «tener el verano para estudiar» y, desde el punto de vista de la Administración, evita acumular el proceso selectivo con las tareas propias del final de curso. McEvoy ha sostenido además que este calendario permitirá adelantar procedimientos como las adjudicaciones de plazas y las comisiones de servicio y llegar al próximo inicio de curso con los opositores ya nombrados y los recursos resueltos.

Pero no todos creen que septiembre sea la mejor fecha. Claudia, que ya se ha presentado en varias convocatorias, llegaba esta mañana «supernerviosa» y aseguraba que el verano había sido «horrible». Admitía que junio tampoco resulta sencillo para quienes trabajan en educación, porque coincide con las evaluaciones y los finales de curso, pero trasladar los exámenes a septiembre tiene otra contrapartida: sacrificar prácticamente todo el periodo vacacional.

"A la tercera va la vencida"

Otra aspirante, que afronta su tercera convocatoria, resumía antes de entrar su estrategia con un lema: «A la tercera va la vencida». Trabaja como monitora de comedor para disponer de tiempo para preparar la oposición y asumía el coste del verano perdido: «Es un verano que tengo que estudiar y ya habrá tiempo para salir el verano que viene». Su objetivo es poder trabajar como profesora, aunque las anteriores convocatorias ya le han permitido entrar en bolsa.

La competencia es otro de los factores que pesa en el ánimo de los candidatos. Esa misma opositora recordaba que presentarse «no te garantiza nada» porque «somos muchos y hay pocas plazas». Cristina, de Moixent, que se ha presentado «cinco o seis veces» y trabaja mediante sustituciones, incidía también en la cantidad de aspirantes y la escasez de puestos. Cada dos años, señalaba, llegan nuevas convocatorias, pero también nuevas promociones de maestros que se incorporan a una carrera por una plaza que se hace cada vez más concurrida.

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Junto a ella esperaba esta mañana Mariola, también de Moixent, que ante la dificultad de acceder a un colegio público ha optado incluso por buscar otras vías laborales. De hecho, afrontaba la prueba con más tranquilidad porque ya ha superado otra oposición que le permitirá disponer de un puesto fijo en otro empleo, aunque no renuncia a la docencia: «Esto es una cuestión de vocación».