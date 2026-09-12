Un retraso en tres tribunales de Alicante aplaza dos horas las oposiciones de Infantil en la Comunitat Valenciana

Las oposiciones al cuerpo de maestros de 2026 han dado comienzo este sábado 12 de septiembre en la Comunitat Valenciana con más incidencias de las previstas. La prueba de la especialidad de Educación Infantil ha tenido que aplazarse alrededor de dos horas debido al retraso en el llamamiento de tres tribunales de Alicante, según ha confirmado la Conselleria de Educación, que reduce el retraso a hora y media.

El examen -que, una vez concluido el llamamiento de los opositores, estaba previsto que comenzara a las 10.00 horas-, no ha podido iniciarse hasta alrededor de las 12.15. El motivo ha sido la demora registrada en tres tribunales alicantinos, ya que las pruebas correspondientes a una misma especialidad deben comenzar de forma simultánea en todas las sedes.

Esta circunstancia ha obligado a los aspirantes que ya se encontraban en los centros de examen de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante a permanecer durante cerca de dos horas en las aulas a la espera de que los tribunales afectados estuvieran preparados para comenzar.

Desde la Conselleria de Educación han desvinculado este retraso de la organización general de las pruebas y han señalado que el ritmo de los llamamientos corresponde a cada uno de los tribunales. “Eso no depende de conselleria. Depende de la solvencia y rapidez de cada tribunal”, han indicado fuentes del departamento autonómico.

La incidencia ha afectado exclusivamente a la especialidad de Infantil. El resto de oposiciones convocadas para este sábado -Primaria, Pedagogía Terapéutica, Inglés, Audición y Lenguaje, Educación Física y Música- han comenzado con normalidad, según las mismas fuentes.

Un accidente complica el acceso a València

El retraso de Infantil no ha sido, sin embargo, el único contratiempo de una jornada marcada desde primera hora por los nervios entre los miles de aspirantes.

Un accidente de tráfico en la Ronda Nord de València ha provocado importantes retenciones en los accesos a la ciudad coincidiendo con el desplazamiento de numerosos candidatos hacia los centros donde se celebran las oposiciones, especialmente en la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV).

La congestión ha afectado sobre todo a opositores procedentes de distintos municipios del área metropolitana. Ante las dificultades para avanzar en coche y el temor a llegar tarde al examen, algunos candidatos que se desplazaban acompañados han optado por bajarse de los vehículos en pleno atasco y completar a pie el último tramo hasta las sedes de las pruebas.

La situación ha obligado a retrasar alrededor de 15 minutos el inicio de algunos exámenes, según ha confirmado el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy.

McEvoy ha explicado ante los medios que las retenciones se debían a un accidente de tráfico que había generado un atasco excepcional en los accesos a la zona universitaria. “No era normal, porque a la Politécnica acuden todos los días unas 50.000 personas, y hoy eran unas 6.000”, ha señalado.

Ante estas circunstancias, Educación decidió conceder un pequeño margen antes de comenzar las pruebas para evitar que algún candidato pudiera quedarse fuera como consecuencia de un problema de tráfico ajeno a su voluntad. El secretario autonómico ha calificado la medida como “un retraso de rigor para que nadie se quede fuera por esta circunstancia”.

Superado ese primer contratiempo, McEvoy ha asegurado que desde las 9.15 horas los exámenes afectados por esta incidencia se estaban desarrollando “con toda normalidad”, una vez que los aspirantes consiguieron acceder a las aulas.

El episodio de primera hora ha sido independiente del problema que posteriormente ha obligado a aplazar durante alrededor de dos horas la prueba de Infantil en toda la Comunitat Valenciana.

Más de 15.000 aspirantes para 1.959 plazas

En total, 15.697 aspirantes están llamados a participar en las oposiciones de maestros de 2026 convocadas por la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades oferta 1.959 plazas de ingreso libre al cuerpo de maestros.

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La dimensión de la convocatoria ha provocado una importante movilización de aspirantes hacia las diferentes sedes habilitadas en las tres provincias y, especialmente, hacia los campus universitarios de València.