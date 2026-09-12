Sanidad interrumpe la neurorrehabilitación de un niño con enfermedad rara sin avisar: "Tememos que ahora pierda lo que ha avanzado"

En casa de Rahma y Ádam hay que cubrirse los zapatos para que todo esté lo más limpio posible. En el centro del comedor, en una inmensa alfombra, la madre y el hijo esperan a Levante-EMV. Ya no saben qué hacer. Ádam tiene 8 años y una enfermedad rara (Síndrome de duplicación 14q) que le impide hablar y caminar, debido a una hipotonía (tono muscular bajo). El niño se arrastra por la alfombra como si fuera un bebé de meses, reconoce y reacciona a los estímulos y cualquier cosa a su alcance se lo mete en la boca. Por eso todo debe estar limpio.

El niño extiende los brazos para que su madere lo coja. Ella, accede y lo cubre de besos. Le canta y le dice al oído que le quiere, y que va a luchar por él, "porque merece vivir en las mejores condiciones posibles". Y eso implica "trabajo, tratamiento". Ádam va al servicio de neurorrehabilitación del Hospital Virgen del Consuelo desde que tiene un año, tras ser derivado desde el Hospital Doctor Peset. Sin embargo, el hospital al que pertenece ha interrumpido las sesiones, sin notificarle nada a la familia de forma oficial.

Adam es un niño que ha nacido con una enfermedad rara a quien han retirado sin comunicación el tratamiento que necesita. / Fernando Bustamante / LEV

Su madre asegura que las sesiones de neurorrehabilitación a las que Ádam acude cada tarde, de lunes a viernes, "le ayudan mucho". "Va despacio pero avanza. Y tememos que ahora pierda lo que ha avanzado. Fuimos el día 1 de septiembre al tratamiento y nos dijeron que habían de dejado de pautarle las sesiones y no lo han derivado a otro sitio, ni nos han comunicado nada, ni entendemos la decisión".

Desde el Hospital Doctor Peset derivaron a Ádam al servicio de neurorrehabilitación del hospital Virgen del Consuelo cuando el pequeño tenía un año. Rahma recuerda cuánto tuvo que insistir para conseguir un tratamiento público, tras haberse endeudado 30.000 euros en terapias privadas, férulas y aparatos. La mujer conoce otros casos similares al suyo que "de un día para otro han dejado de tener pautadas las sesiones porque son tratamientos caros para avances lentos". Sin embargo, considera "injusto y cruel" que el bienestar de un niño con discapacidad del 77% y dependencia severa, como el suyo, "lo determine el dinero que tengan sus familias".

Ocho años de lucha

"Soy abogada, autónoma. Trabajo mucho y muy duro. Y pago mis impuestos para que mi hijo tenga los tratamientos que necesite, a los que tiene derecho y que mejorarán su vida. Hablamos de calidad de vida, pero esta es una lucha constante. Me endeudé el primer año para darle a Adam lo que me negaba la seguridad social y he podido salir adelante gracias a la ley de segunda oportunidad. No puedo repetir el mismo error. Hay que pasar por esto para entenderlo. Esto es muy duro y todo son piedras en el camino", explica la mujer.

Adam sufre hipotonía (tono muscular bajo), por su enfermedad rara. / Fernando Bustamante / LEV

Como abogada, Rahma sabe que la documentación es clave. Sin embargo, no le resulta fácil conseguirla. "Todo me lo dicen de palabra, y porque llamo yo, que a mí no me ha llamado nadie", explica en referencia de las actuaciones que ha llevado a cabo desde que su hijo se quedara sin tratamiento.

Y muestra algunos correos electrónicos que ha intercambiado con personas del hospital Doctor Peset y de la Conselleria de Sanidad. "No se nos ha notificado absolutamente nada por escrito. La información nos llegó en el propio hospital privado donde Ádam recibe el tratamiento, de manera extraoficial, sin que nosotros recibiéramos ninguna comunicación formal por parte del Hospital Doctor Peset ni de la Conselleria", explica en un correo electrónico dirigido a una responsable de la gestión sanitaria de la Comunitat Valenciana.

Enfermedad genética rara con distintas necesidades La duplicación parcial del brazo largo del cromosoma 14 es una enfermedad genética rara que puede afectar el crecimiento, el aprendizaje, el desarrollo y los rasgos físicos. Es una enfermedad genética rara que puede afectar el crecimiento, el aprendizaje, el desarrollo y los rasgos físicos. "No todas las personas tendrán la misma experiencia, y algunas pueden tener hipotonía (tono muscular bajo), problemas de alimentación, retrasos en sentarse o caminar, o diferencias en el corazón, los ojos u otros órganos. Este cambio cromosómico suele ser crónico, y el tratamiento se centra en las necesidades de cada persona, como apoyo para la alimentación, fisioterapia y logopedia, educación especial y atención por especialistas", explican fuentes médicas a Levante-EMV.

Por ello, cuando la mujer es sabedora de que el tratamiento de su hijo ha finalizado, insiste en hablar con algún responsable del hospital Doctor Peset... hasta que lo consigue. "Cuando le pregunté si el tratamiento se había cesado porque existía alguna alternativa para Ádam, me respondió que no. Le manifesté entonces mi disconformidad y le dije que me parecía muy grave toda esta situación y que, evidentemente, estaba grabando la llamada porque tengo intención de denunciar estos hechos y lo que considero una vulneración de los derechos de mi hijo. A partir de ese momento, el discurso cambió relativamente. Me dijo que no se había informado a las familias porque, según él, no iban a avisar a todas las familias, ya que podía haber excepciones y podía ocurrir que determinados niños finalmente sí pudieran continuar con el tratamiento", afirma la mujer en el escrito.

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De hecho, Ádam sí va a continuar con el tratamiento. Así se lo han asegurado (también de forma telefónica) desde el departamento de gestión sanitaria de la conselleria a la madre del pequeño. "Me han dicho que Adam seguirá en Virgen del Consuelo seis meses, hasta que el servicio de neurorrehabilitación del hospital Doctor Peset abra por la tarde, y entonces lo derivarán allí. También me han dicho que van a tratarlo desde un servicio nuevo de enfermedades raras que han abierto en La Fe", explica Rahma.