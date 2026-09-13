Calma tensa en el PPCV tras el 'vacío' de Génova a Pérez Llorca

Algunas resacas suelen ir acompañadas, tras una noche de fraternidad, de una contradictoria sensación de vacío. Quizá por eso resuenan todavía los discursos del pasado viernes en la cena de inicio de curso del PP valenciano. Lo hacen casi más por lo que velaron que por lo que explicitaron en un clima de expectación que requería más certezas que incógnitas. Sobre todo cuando se enfrenta un curso político con horizonte electoral.

Los 'populares', encabezados por Juanfran Pérez Llorca, exhibieron una pretendida unidad y muchos asistentes reconocieron durante el multitudinario encuentro un "ambiente esperanzador" que recorría las mesas alentado por el espíritu nacional que ha suscitado la crisis migratoria en Ceuta y que el partido se encargó de azuzar desde el principio del acto. La "invasión" protagonizó las palabras de la enviada de la dirección nacional, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, que consiguió arengar al publico aunque algunos, sin embargo, no pasaron por alto determinadas carencias de sus proclamas y, en ocasiones, leyeron también indirectas disimuladas. En momentos de especulaciones, cualquier coma es objeto de examen.

La ausencia de unas palabras para el president de la Generalitat y líder de la gestora que todavía dirige el PPCV fue, quizá, lo más evidente. Aunque parece que este 'vacío' se ha normalizado en las filas 'populares' tras las últimas visitas de Alberto Núñez Feijóo y su 'número dos', Miguel Tellado, que tampoco se prodigaron en auspicios al dirigente de Finestrat más allá de destacar su papel al frente del Consell desde que dimitiera Carlos Mazón, hace menos de un año. Pero la portavoz en el Congreso, ni eso. Si Pérez Llorca dijo que el Consell del Botànic tuvo que marcarse como objetivo construir "cero viviendas", voces en el partido creen que acudir a una comunidad y "no dedicar una sola palabra al presidente o su gestión" también exige "proponérselo".

En ese sentido, los más críticos con el jefe del Consell ven esta falta como una señal inequívoca de ninguneo hacia su figura mientras Génova mantiene viva la incertidumbre sobre la futura proclamación de Pérez Llorca como candidato a los comicios de 2027. Lo cierto es que el president parte como 'favorito' en las quinielas y por ello ha mantenido últimamente un perfil bajo, centrado en la gestión y alejado de errores innecesarios, que también se dejó ver en un discurso que repasó los pilares de su corto mandato. Pero la tardanza en su ratificación y los silencios contumaces en Madrid están alargando la agonía más de lo deseable, con el debate de política general y el 9 d'Octubre a la vuelta de la esquina, por lo que su entorno espera alguna señal más pronto que tarde, con el 28 de septiembre, día de junta directiva nacional, marcada en rojo en el calendario.

La "generosidad" y las "cagadas"

En ese contexto, la portavoz en el Congreso pidió en su intervención "generosidad" a los 'populares' valencianos y "que seamos leales a las siglas". "Es un momento en el que no debemos mirarnos a nosotros mismos", aseveró, para añadir más adelante que "por encima de nosotros está España y tenemos que trabajar desde donde nos coloque el partido". "Si cada uno donde está, ejerce su responsabilidad y hace lo que le toca, este partido es imbatible", apostilló Muñoz. Unas palabras que hay quien interpretó como un aviso a navegantes en medio del ruido de sables que, latente, no ha cesado desde poco antes de la caída de Mazón.

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La dirigente nacional también recordó a los suyos que, igual que las "pequeñas cagadas" estatales afectan al día a día de representantes en los territorios, "también las que hacéis abajo nos llegan arriba", aunque según dijo, procura tener "empatía" porque en un partido, "uno va con la mochila de todos". Recado o no, ahí quedaron sus palabras.