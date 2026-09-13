La CHJ apunta a un incendio industrial como el origen del vertido en el Magro

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) apunta a un incendio registrado hace unos días en una nave industrial de Montserrat como posible origen del vertido que ha provocado la aparición de grandes cantidades de espuma en el río Magro y la muerte de peces detectada aguas abajo, en la zona de Llombai y Alfarp. Los vecinos y regantes ya habían señalado esta posibilidad ante la magnitud del episodio, que desde el pasado viernes ha dejado enormes acumulaciones de espuma en distintos puntos del cauce y en las acequias que utilizan sus aguas.

Según fuentes del organismo de cuenca, todo apunta a que el agua utilizada para extinguir el incendio, que contenía espuma, acabó llegando al sistema de saneamiento y posteriormente al río. La hipótesis que maneja la CHJ es que el sistema de retención del polígono industrial no funcionó correctamente durante las labores de extinción, de modo que la espuma terminó en la red de saneamiento y, desde allí, alcanzó el cauce del Magro.

La presencia de espuma comenzó a ser visible el pasado viernes en distintos puntos del río y se hizo especialmente evidente aguas abajo, donde llegó a formar grandes bloques que incluso desbordaban algunos tramos de las acequias. La situación generó preocupación entre los regantes de Alfarp, Catadau y otros municipios de la zona, que utilizan el agua del Magro para sus cultivos, pero la alarma aumentó el sábado con la aparición de peces muertos en el río, un hecho que llevó a la comunidad de regantes de Alfarp a mantener paralizado el riego como medida de precaución. La decisión se tomó hasta conocer los resultados de los análisis y comprobar que el agua no presenta una afección que pueda comprometer los cultivos.

La Confederación señala que la Comisaría de Aguas tuvo conocimiento de la presencia de espuma en el río desde el pasado viernes, después de que el servicio de policía de aguas de la zona diera el aviso. A partir de entonces, técnicos del área de calidad de las aguas tomaron varias muestras para determinar el alcance del episodio Los muestreos se realizaron tanto aguas arriba como aguas abajo de la zona afectada, aunque los técnicos no pudieron recoger muestras directamente en el punto desde el que se produjo el vertido porque, cuando acudieron, este ya había cesado. Por ello, la CHJ tendrá que esperar ahora a los resultados de los análisis para determinar qué sustancias llegaron al río y cuál ha sido la afección real sobre la calidad del agua.

La hipótesis del incendio de Montserrat ya había sido planteada por los propios regantes, que relacionaron la aparición de la espuma con el incendio registrado días antes en una nave industrial. Ahora, la explicación trasladada por la CHJ sitúa ese episodio como el principal origen que se investiga, aunque la confirmación dependerá de los resultados de los muestreos.

Retirada de peces muertos

Mientras se conocen los resultados de los análisis, la CHJ prepara ya un dispositivo para retirar los peces muertos que han aparecido en distintos puntos del Magro. Técnicos de Tragsa se desplazarán este domingo hasta la zona afectada para evaluar sobre el terreno la situación y preparar la intervención, que está previsto que comience este lunes a primera hora. La retirada de los peces comenzará una vez completados estos trabajos preparatorios.

La actuación responde al hallazgo de ejemplares muertos comunicado por vecinos y regantes después de que la espuma comenzara a acumularse en el río. La aparición de peces sin vida fue uno de los elementos que incrementó la preocupación en la zona, ante el temor de que el episodio no se limitara a un fenómeno superficial y pudiera existir algún tipo de afección sobre la calidad del agua.

Expediente sancionador

Además de investigar la afección ambiental, el área de calidad de las aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar estudia ya la posibilidad de iniciar un expediente sancionador por el vertido. La apertura de ese procedimiento dependerá de las conclusiones de la investigación y de los resultados de los análisis realizados en el río, que permitirán determinar la naturaleza de las sustancias presentes en el agua y concretar tanto el alcance de la afección como las posibles responsabilidades derivadas del episodio.

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Por su parte, Xúquer Viu ha reclamado a la CHJ la suelta de agua desde Forata par rebajar la carga del químico en el agua.