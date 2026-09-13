Las fronteras ya no son solo físicas: cuando el terreno digital levanta muros y se convierte en escenario geopolítico

Ceuta es frontera física pero se ha convertido en estos últimos meses en toda una frontera virtual, un muro levantado de manera on line que ha dividido a los implicados en el conflicto. Se trata además de una muralla que no solo tiene dos lados, sino que se alza cada vez más infranqueable (y con más cañones apuntando desde lo alto) a través de múltiples versiones de un mismo hecho. Todos enfrentados contra todos en un entorno digital que tiene el peligro constante de trasladarse al plano de la realidad.

El presidente de la asociación para el desarrollo de la comunicación adComunica, el castellonense Adrián Beltrán, explica que «los algoritmos premian todo lo que sea polarización» porque «el conflicto y la crispación generan más atención por parte del usuario, y más atención significa más rentabilidad económica, bien a través de publicidad o bien a través de generación de datos». Este es el tablero viciado por el dinero sobre el cual proliferan, por un lado, los instigadores y organizadores vía redes sociales de la entrada masiva irregular de decenas de miles de personas a Ceuta el 30 de julio; y por otro lado, el odio que se ha propagado por las mismas redes desde España hacia los inmigrantes a raíz de la entrada de esas más de 70.000 personas, según el Ministerio de Interior, a Ceuta. Todo ello, aderezado con los «intereses de los países» y de determinados partidos políticos.

Imponer la narrativa

«Los diferentes actores políticos utilizan las redes para imponer su narrativa. Desde sectores de extrema derecha se intenta imponer terminología de carácter bélico, utilizando conceptos como ‘invasión’ o ‘avalancha’, mientras que desde sectores humanitarios se intenta desplazar el foco hablando de vulnerabilidad o de geopolítica», argumenta Beltrán, que denomina a esta parte del proceso «la batalla por el marco mental».

Un grupo de vecinos de Ceuta destruye la chabola de unos migrantes en la playa del Trampolín el 26 de agosto. La imagen es de un vídeo apócrifo que se ha hecho viral en redes sociales. / El Periódico

Es una de las cuatro patas que considera que tienen los conflictos como el de Ceuta en las redes sociales. La segunda de ellas es «la amplificación de la desinformación y los bulos». «Las mafias utilizan estas herramientas para difundir falsas promesas de apertura de fronteras, y también desde otros intereses sociales, políticos y económicos dependiendo de los intereses de cada uno», dice.

¿Cómo responder?

¿Está condenada pues la sociedad a pensar lo que el algoritmo le dicte a cada uno? Según Beltrán, no. Ante situaciones como estas, las instituciones «pueden crear unidades de respuesta rápida, equipos que monitoricen este tipo de informaciones para intentar atacarlas y desmentirlas cuando se trata de bulos, y hacerlo de la manera más rápida posible a través de los canales oficiales». El responsable de adComunica incide en que esto se tiene que hacer «utilizando los mismos códigos, formatos y velocidad» que quienes esparcen mentiras, puesto que si no, no será efectiva la respuesta.

Cree Beltrán que en esta crisis «se han visto las carencias de las administraciones» a la hora de luchar contra la desinformación en las redes sociales, lo que configura la tercera de las patas de esta mesa que se ha roto en Ceuta. «Los canales oficiales están colapsados. No son capaces de responder con rapidez y suficiencia. Queda patente que no estamos preparados para librar la batalla en el mismo terreno de juego en el que operan otros actores», asegura. El castellonense lanza propuestas como contrarrestar con vídeos, infografías, piezas en idiomas que hablen los destinatarios... contenido y formatos que hablen de la misma manera que quien desinforma.

Con retraso

Otra acción que Beltrán ve necesaria pero sobre la que dice que España «ya va tarde» es la educación de las nuevas generaciones «en pensamiento crítico, en no creerse todo lo que ven». «Las administraciones tienen la obligación de tomarse esto muy en serio y empezar a crear programas de capacitación mediática, buscar profesionales de la comunicación que creen contenidos, apostar por el buen periodismo y educar a la gente para que acuda a medios fiables y no se trague todo lo que dicen las redes sociales», opina.

«También juega un papel la colaboración geopolítica entre gobiernos. Hay que ser capaces de abordar estas cuestiones conjuntamente y establecer campañas coordinadas de información. Y si una de las partes no quiere colaborar, también se puede recurrir a los organismos internacionales por otras vías», apunta Beltrán.

Informe sobre la entrada masiva desde Marruecos a Ceuta / EL PERIÓDICO

La cuarta y última pata, concluye Beltrán, es que «las redes sociales fomentan la espectacularización de las crisis». «Se deshumaniza la situación en beneficio del espectáculo. Cuanto más espectáculo se genere, más se favorece está lógica. Las redes priman ese tipo de contenidos porque generarán mucha más viralidad», lamenta.

El gran peligro

Lo que Beltrán denomina «burbuja» de las redes sociales en «las imágenes que se ven on line tampoco son necesariamente una representación fiel de lo que está ocurriendo en Ceuta». «Ante el vacío de información, ese espacio lo ocupan especulaciones, relatos xenófobos y mensajes de odio», incide.

De entrada, según reportan varios medios, el pasado lunes por la noche un grupo de encapuchados se acercó a migrantes que entraron en Ceuta en julio. Con un rifle de perdigones, presuntamente dispararon a un niño marroquí de 8 años. Le causaron una herida cerca del ojo por la que requirió atención hospitalaria. Una situación en la que el odio virtual tiene consecuencias sobre una persona que jamás intervino en el debate.

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En el otro lado de la frontera, el 30 de julio, una difusión masiva por internet con una premisa falsa (una hipotética regularización en España si los migrantes cruzaban a nado), sumada a los vídeos de los primeros que consiguieron pasar, provocaron al menos 100 muertos entre aquellos que se sintieron atraídos por la llamada a cruzar bajo falsas expectativas.