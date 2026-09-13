El jefe de climatología de AEMET: "Los medicanes podrían volverse más peligrosos con el paso del tiempo"

La Comunitat Valenciana se encuentra ante una nueva realidad climática que cada vez cuenta con temperaturas más altas, en gran parte debido al considerable aumento de la temperatura del mar Mediterráneo. Esta nueva situación ha llevado a generar un aumento de fenómenos meteorológicos que cada vez son más frecuentes, como el caso de las noches tórridas y las trombas marinas. Sin embargo, también aparecen otros que poco tiene que ver su aparición con el cambio climático, pero que sí se ve afectado en su peligrosidad, como los medicanes. Se trata de ciclones de características tropicales que se forman en el Mediterráneo, de forma poco habitual pero con la capacidad de provocar lluvias torrenciales, vientos muy intensos y un fuerte temporal marítimo.

Jose Ángel Núñez, jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana (AEMET CV), reivindica la escasa relación entre el calentamiento global y el aumento de aparición de huracanes mediterráneos: "No está claro que el cambio climático vaya a incrementar el número de medicanes, que se suelen producir una o dos veces al año". A ello, añade que sí se debe tener cuidado, ya que estos fenómenos "podrían volverse más peligrosos con el paso del tiempo, con una mayor duración y vientos y precipitaciones de más intensidad".

No se trata del mismo fenómeno que un huracán tropical al uso, pero sí de un evento similar, normalmente con características similares pero algo más leves. Los medicanes, en comparación con los huracanes tropicales, presentan un tamaño mucho más reducido, evolucionan de borrasca hacia huracán, poseen un núcleo cálido indispensable y, en algunas ocasiones, alcanzan fuerzas huracanadas, pero habitualmente inferiores a las que alcanzan los tropicales.

Su peligro principal reside en la llegada de estos a la costa, cuando las fuertes precipitaciones y las intensas rachas de viento se materializan sobre la tierra, lo que puede llegar a suponer un peligro considerable tanto para la biomasa como para las localidades pobladas cerca de la costa. Pese a que no suele alcanzar la potencia de las rachas de viento que posee un huracán tropical, la acumulación de lluvia de forma repentina puede provocar daños considerables en las zonas más vulnerables.

Temporal en València, gota fría / MIGUEL ANGEL MONTESINOS / LEV_019

¿Cómo identificar un Medicán?

Según afirma la AEMET en el estudio 'Caracterización de ciclones casi tropicales en el Mediterráneo: un caso en el mar Balear', un medicán es "un ciclón muy intenso, simétrico y que debe presentar un núcleo cálido profundo" pero que también se pueden tener otros aspectos relevantes como "un umbral de viento o su tamaño". La posesión de una fuente cálida es el aspecto que diferencia un huracán mediterráneo de una borrasca o una dana, cuyo centro habitúa a estar en las capas más altas de la atmósfera y es más frío.

En los últimos años, AEMET ha encontrado el método de predecir, de forma todavía mejorable, la aparición de este fenómeno meteorológico a través de modelos numéricos de precisión. Según comenta el jefe de climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana, se trata de fenómenos "más grandes y con ciclos de vida más largos y fáciles de predecir que las tormentas ordinarias", pero que aún cuenta con un margen de mejora, como el caso de la gota fría de septiembre de 2019, que apuntaba a convertirse en un medicán que finalmente no se formó.

Los antecedentes locales

Existen varios antecedentes a nivel nacional, especialmente en la costa Balear, pero también han tenido lugar en la Comunitat Valenciana. Un ejemplo de esto es el que sucedió en octubre de 2007, cerca de la costa de Alicante. El huracán mediterráneo llegó a la costa alicantina "ya en fase de disipación" y el efecto presentó "fuertes rachas fuertes de viento", recuerda Jose Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET CV.

Medican de la Comunitat Valenciana en septiembre de 2007 / AEMET

"No es muy frecuente que se generen en la Comunitat Valenciana, afectan más a otras zonas del Mediterráneo central y oriental", justifica Núñez. El mar Jónico, zona del Mediterráneo central que baña Sicilia, Grecia y el norte de Libia, es más frecuente que sufra la aparición de medicanes cerca de sus costas, como pasó en 2023. La aparición de un medicán bajo el nombre de Daniel se llevó la vida de más de seis mil personas en Derna, ciudad del norte del país. En el ámbito nacional, el más reconocido es Rolf, un medicán originado cerca de Baleares y que terminó desplazándose hacia el sureste francés en 2011.

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Según apuntan las previsiones a quince días vista, existe la posibilidad de que el lunes 21 de septiembre pueda tener lugar uno de estos medicanes dentro del Mediterráneo que afectará a la costa siciliana y balear, aún a esperas de saber si llegará a la costa valenciana.