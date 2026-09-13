México vuelve a conquistar Sueca y se lleva la mejor paella del mundo

México vuelve a reinar en Sueca. El restaurante Burguetos, procedente de México, se ha proclamado ganador del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca y se lleva a su país el máximo reconocimiento de una de las competiciones gastronómicas más prestigiosas dedicadas al plato valenciano por excelencia.

El establecimiento mexicano ha conquistado el título de mejor paella del mundo, un reconocimiento que confirma, una vez más, la dimensión internacional alcanzada por el certamen suecano. El premio está dotado con 2.500 euros, además del tradicional pergamino y la medalla de plata que acreditan al vencedor de esta edición.

El triunfo de Burguetos vuelve a poner el foco en la capacidad de cocineros llegados desde fuera de las fronteras valencianas para interpretar una receta profundamente vinculada a la tradición arrocera de la Ribera Baixa. México vuelve así a escribir su nombre en el palmarés de un concurso que nació con vocación de reivindicar la auténtica paella valenciana y que con el paso de los años se ha convertido en un escaparate gastronómico de alcance mundial.

El podio lo completaron Arroznte, de Sevilla, que consiguió el segundo premio, dotado con 1.500 euros, mientras que Ca Ladió, de Llombai, obtuvo el tercer premio, con una recompensa económica de 1.000 euros.

La competición también dejó reconocimientos en las diferentes categorías establecidas por la organización. El premio a la mejor paella internacional fue para Martos Race, de Texas, mientras que el galardón correspondiente a la mejor paella nacional recayó en el restaurante Morralla Rte, de Illes Balears.

En el ámbito autonómico, el reconocimiento a la mejor paella de la Comunitat Valenciana fue para Goya Gallery, de València, mientras que el título a la mejor paella local se quedó en Sueca y fue para el restaurante Llopis.

La jornada ha vuelto a convertir el parque del paseo de la Estación en un gran escaparate de la gastronomía valenciana. Desde primera hora, el humo de los paelleros, el sonido de los fogones y el ir y venir de participantes han acompañado una jornada marcada por la competición y por el ambiente generado alrededor de uno de los acontecimientos más esperados del calendario gastronómico de Sueca.

Como novedad de esta edición, el jurado ha realizado la degustación de las paellas participantes en el comedor del colegio Carrasquer, un espacio habilitado para facilitar la valoración de las diferentes elaboraciones.

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Con el triunfo de Burguetos, México vuelve a situarse en lo más alto del palmarés de un concurso que, año tras año, demuestra que la paella puede viajar miles de kilómetros sin perder su esencia. Y Sueca vuelve a ser, al menos durante una jornada, el punto de encuentro mundial alrededor de un plato que forma parte de su identidad.