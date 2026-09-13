El riu Vaca y les Fonts: El regadío tradicional de la Valldigna

En el territorio de la Valldigna, en el sector septentrional de la comarca de la Safor, al norte del regadío fluvial del Serpis y del Vernissa, hallamos amplias zonas de regadío de origen diverso: manantiales cársticos muy abundantes, regadíos costeros de "ullals", regadíos de cenia o de pozos antiguos, regadío de marjal, pequeños sistemas de manantial en montaña o en piedemonte, o pequeños sistemas de manantial y azud. Destaca en este espacio geográfico tres dominios diferenciados: las alineaciones con dirección ibérica por el norte, integradas por las sierras de Corbera, de la Murta y de les Agulles; la fosa tectónica de la Valldigna, que se trata de una zona de transición de carácter tabular y fuertemente fracturada, que forma parte de una alineación de gran recorrido formada por el borde norte de la Serra Grossa (hasta Xàtiva); y el sector meridional, protagonizado por el macizo del Montdúver, que da paso a la fosa del Vernissa, con clara dirección bética.

Un medio físico singular, húmedo

Varios factores permiten comprender la gran complejidad de sistemas de riego tradicional localizados en la Valldigna. Destaca la elevada pluviosidad que influye en la gran caudalosidad de los manantiales; de la misma manera es reseñable el contexto geológico que favorece los acuíferos cársticos, el dominio cuaternario de la llanura litoral, con múltiples ambientes sedimentarios, o la variedad de contextos hidrogeológicos como los acuíferos cársticos del Cretácico, o el carácter impermeable del piso geológico de las arcillas del Keuper. La Safor registra lluvias anuales superiores a 600-650 mm, y en los episodios más lluviosos se alcanzan 800 mm.

La Font Gran, en Simat de la Valldigna. / Foto Estepa.

Los manantiales y el freático, los protagonistas del riego de la Valldigna

En el valle del río Vaca se extiende un paisaje común para los tres municipios que se asientan en ese corredor natural, basado en la citricultura. Sin embargo, como señala Alejandro Pérez, no es el río el principal origen de las aguas de riego, sino los recursos procedentes de las capas freáticas, a través de fuentes y manantiales. Los grandes manantiales de la Safor suelen ser los puntos de descarga de acuíferos con una fuerte componente cárstica. Las descargas se producen al pie de los macizos calcáreos. En ellos, adquiere gran importancia el nivel impermeable de las margas y arcillas rojizas del Keuper.

Curso medio del río Vaca, a la altura de Tavernes de la Valldigna / Foto Estepa.

Destacan los manantiales de la Valldigna, y en especial, la Font Gran de Simat, surgencia cárstica conectada con el poljé de Barx que incrementa muy notablemente su caudal tras periodos de lluvias torrenciales. Del mismo modo sobresalen los manantiales del Clot de la Font o de l Ombria, y de la Font de Bolomor, en Tavernes de Valldigna, y la Font Menor de Simat.

Los regadíos de Simat de la Valldigna

Los manantiales que hallamos en la margen izquierda del río Vaca han compensado tradicionalmente el estiaje de este curso fluvial. Las aguas del manantial de la Font Gran, procedentes de la sima de l'Avenc de la Doncella, a una cota de 300 msnm, en término de Barx, han permitido el riego tradicional de esta localidad y del área meridional de Tavernes. A este sistema se le añaden otros de menor dimensión, como la Font Menor, y otros riegos localizados.

Nacimiento del río Vaca en Simat de la Valldigna, y Monasterio. / Foto Estepa.

El principal sistema de regadío tradicional es el de la Font Gran o Major. Sus aguas se acumulan en la Bassa de la Font Gran, ubicada en la población, y permite el riego de ambas márgenes del río Vaca. (a) Por la margen derecha se halla la Séquia del Molí, que se reparte entre la Séquia de Baix de la Vinya y el canal común de la Séquia de la Mitja/Vora l'Horta y la Séquia de l'Alquenencia. (b) Por la margen izquierda del río Vaca, se localiza la Séquia de la Almohada, en dirección norte, y se adentra en el término de Benifairó.

El sistema de regadío de la Font Menor de Simat está condicionado por su caudal, unos 3.000 litros/minuto, pero muy irregular por el régimen de las precipitaciones y la apertura de pozos en el entorno, hasta el extremo que requiere de un proceso mecánico para la extracción de los recursos hídricos. Es el origen de dos sistemas: la Séquia de Vora Horta, y el Barranc de la Font Menor. Además, han destacado tradicionalmente las norias distribuidas por su término, como les Sénies y Motores de Font de Agost, de Tadets, del Tío Toledo y Honorato, Camarena, Fontarda, o Murtella, entre otros.

Los regadíos de Benifairó de la Valldigna

El núcleo urbano se localiza entre el río Vaca y el Barranc del Maluc. El regadío tradicional, basado en la citricultura, ha utilizado estos recursos fluviales. El río Vaca, por su mayor caudal gracias a los aportes de la Font Gran de Simat, acoge la Séquia Major, encauzada por el Gorg de l'Ast, presa construida en el siglo XVI, a una cota de 40 msnm, en el sector oriental de la partida de La Sort de Gordolas. Como complemento a la Séquia Major de Benifairó fueron ampliándose otros riegos localizados a mayor altitud, en la margen derecha del Barranc de Maluc, protagonizados por norias, sénies, que contaban con frecuencia con balsas de apoyo. De la Séquia de Major derivan el Braçal de Cano y la Séquia d’Horta.

Los regadíos de Tavernes de la Valldigna

En su término municipal se distinguen dos dominios: por un lado, parte del Valle de la Valldigna, surcado por el río Vaca-Xeraco, y con numerosos microsistemas de riego; y por otro lado, la franja costera protagonizada por la Marjal.

En el Valle se localizan: (a) el sistema de regadío de la Séquia de la Canaleta, origen en la Font del Clot, al Norte; (b) el sistema de regadío de la Font del Bolomor, en el sur del término; (c) el sistema de regadío de la Séquia dels Molins, desde el Assut del Marqués, en el río Vaca; (d) y el sistema de regadío de la Séquia de la Bova, que funciona como desagüe con el fin de evitar inundaciones en la población de las aguas procedentes de la Sierra de las Agulles.

Como en otros sectores de La Valldigna, han sido habituales los motores y les sénies. Destacaron los motores del Carnisser, de l'Hortet de Toni, del Bolomor, o del Morera. Las sénies proliferaron en el llano litoral: Sénia de Pícola, la Sénia de Albello, y Sénies de la Muleta (al sur).

El regadío tradicional de la Valldigna. / Estepa.

El sector del litoral, que coincide con el último tramo del río Vaca (riu de Xeraco), corresponde al dominio de la Marjal. En él los ullals adquieren protagonismo, pues facilitaron tradicionalmente los recursos necesarios para la irrigación de esos humedales. Destaca un entramado de acequias que tienen a los ullals como origen de sus respectivos sistemas: Ullal de les Penyetes, Ullal Gran, Ullal del Conill, Ullal del Gat y Ullal de Beltrán, entre otros.

En definitiva, un paisaje que tiene en común su origen, el agua, que ha sido generado por una amplia variedad de orígenes (río, fuentes, ullals, etc), y modelado por la acción antrópica, para su aprovechamiento.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Los riegos de la Safor y la Valldigna. Agua, territorio y tradición (2006). DGPC-GVA y CHJ, dirigido por Jorge Hermosilla.

Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.