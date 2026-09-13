El transporte metropolitano, en jaque: "Vamos como sardinas en lata y hay poca frecuencia de servicios"

6 de la mañana. En casa de Miguel Ángel, un hombre de 32 años que llegó a España hace dos, el despertador ya ha sonado hace unos minutos y se prepara para ir a trabajar. No le gusta madrugar, pero es necesario para llegar a su puesto de trabajo a tiempo, en un polígono de l'Horta Sud. Casi dos horas al día para ir y otras dos para volver, un suplicio para prácticamente cualquier persona, más aún a horas tan tempranas. De su casa en Tres Forques, compartida, tiene que llegar a Pl Espanya para coger el primer metro que le lleve a Picassent, y una vez en el municipio, toca andar hasta llegar a la nave que alberga su puesto de trabajo, en el que cumplirá su jornada laboral antes de regresar al transporte público.

Igual que él, son miles las personas que se conocen el sistema de movimiento de la ciudad con todo tipo de detalles: horarios, rutas posibles, tráfico, masificaciones... y es complicado. El coche sigue siendo el medio principal para ir a trabajar, pero el aumento del precio del combustible y la dificultad para encontrar aparcamiento, lo que provoca que el transporte público cada vez esté adquiriendo mayor volumen de pasajeros.

Valencia. Reportaje de fin de semana movilidad urbana. Transporte público Renfe, EMT Metro València Calle Xàtiva Estación del Norte VLC / JM LOPEZ / LEV

En un año, el transporte interurbano puede llegar a realizar hasta 207 millones de desplazamientos, un nivel de récord que también se ve impulsado por los descuentos y bonificaciones que ofrecen las empresas. En el mismo periodo de tiempo, la red de bus interurbano puede reunir a cerca de 115'61 millones de pasajeros al año, con una media diaria de 380.000 usuarios. El metro, por su parte, es capaz de movilizar hasta un total de 91'6 millones de pasajeros al año, mientras que entre las líneas urbanas de metrobus y la red de cercanías son capaces de sumar entre 25 y 30 millones de viajeros más al año.

Se trata de cantidades ingentes de pasajeros, pero que tan solo aquellas personas que la usan de forma diaria, como Miguel Ángel, pueden llegar a conocer sus flaquezas. Él es consciente de que podría ir a otra de las paradas que forma parte de la 'Línea 1', como Safranar o Sant Isidre, pero "tendría que ir a pie varias cuadras y en verano el calor es horrible y en invierno a esa hora prefiero usar el autobús", reconoce. Prefiere coger el 71 y cuando llega a Plaza España esperar a que pase el primero de los trenes. Ya en Picassent toca volver a "andar rápido" con el objetivo de entrar a su hora, las 8.30 horas, ya que admite que suele ir "con el tiempo justo". Una vez termina de trabajar, otra vez igual pero a la inversa: andar hasta el metro, llegar a Plaza España y volver a coger el 71 hasta llegar a casa. 4 horas del día perdidas en desplazamientos que, con coche, apenas llegaría a la hora de trayecto.

El problema de los horarios

Miguel Ángel no es el único que tiene una situación comprometida con el transporte público. Sofía y José Manuel conocen bien que, en el transporte público, cinco minutos pueden suponer la diferencia entre cumplir el día tal y como estaba previsto o cambiar la planificación por completo. Para quienes dependen del transporte público para llegar al instituto, al trabajo o a otra localidad, la puntualidad es más una necesidad que un capricho del que se puede prescindir.

Sofía y Jose Manuel, usuarios de Metrovalencia, EMT y Renfe Cercanías / José Manuel López

Sofía, una usuaria habitual de Metrovalencia, también sabe lo que supone. Ella no coge el metro para ir a trabajar, pero sí que lo hace de forma casi diaria para ir al instituto. Entre que sale de su casa y llega al instituto, cerca del campo de Mestalla, puede tardar unos cincuenta minutos sin realizar transbordos. Ella reconoce que existe una diferencia entre los tiempos que aparecen en las aplicaciones y la realidad que después encuentra el pasajero en el andén. “A veces hay tres minutos de diferencia, otras cinco o más, pero no suele pasar a la hora exacta”, explica. Aunque considera que en la mayoría de ocasiones se trata de variaciones asumibles, también recuerda situaciones en las que los problemas han ido más allá de una simple espera: trenes que no llegan, cambios constantes en las pantallas informativas o servicios que quedan suspendidos y obligan a los viajeros a esperar al siguiente convoy. “Hay veces que llegas cinco minutos antes y de repente ya ha pasado”, señala, una situación que obliga a muchos pasajeros a salir con más margen del necesario para evitar imprevistos.

En el caso del autobús, la dependencia del tráfico añade un factor adicional. Sofía explica que, al contrario que ocurre con el metro, donde el recorrido suele estar más condicionado por los horarios establecidos, la EMT está más expuesta a las circunstancias de la ciudad. La diferencia entre circular a primera hora de la mañana o durante una franja de mayor circulación puede modificar notablemente la duración del trayecto. Por ello, admite que cuando tiene que coger el autobús siempre intenta salir con tiempo suficiente porque “depende mucho del tráfico que haya”.

Valencia. Reportaje de fin de semana movilidad urbana. Transporte público Renfe, EMT Metro València Calle Xàtiva Estación del Norte VLC / JM LOPEZ / LEV

La situación se repite, aunque a una escala diferente, en Renfe Cercanías. José Manuel, usuario habitual de la línea C6 que conecta València y Castellón, considera que el principal problema no siempre son los retrasos puntuales, sino el aumento progresivo del tiempo necesario para completar los recorridos. Según explica, hace unos años algunos trenes rápidos permitían realizar el trayecto en alrededor de una hora, mientras que actualmente ese mismo recorrido puede acercarse a los 70 minutos o incluso superarlos. “Antes tardabas una hora; ahora se tarda entre diez y veinte minutos más”, explica. Una diferencia que puede parecer reducida en un único viaje, pero que para los usuarios habituales supone acumular horas a lo largo de la semana. Una diferencia notable respecto al viaje por carretera, en el que apenas se tardan unos minutos más.

Una experiencia marcada por la saturación

Más allá del tiempo que aparece en los horarios, la experiencia del transporte público también está marcada por las condiciones en las que se realiza el trayecto. No es lo mismo viajar durante una hora valle, en la que la ocupación del metro es considerablemente inferior, a realizar el trayecto en hora punta, cuando la afluencia es mucho mayor.

Tanto Jose Manuel como Sofía utilizan el metro como un método de transporte fundamental, “como si fuera un coche”, aseguran, intentando llegar con él a cualquier punto de la ciudad. Sin embargo, ambos reconocen que hay momentos en los que la capacidad del servicio se queda corta. Las Fallas son uno de los ejemplos más claros, pero también ocurre durante una jornada laboral normal, especialmente alrededor de las ocho de la mañana.

Valencia. Reportaje de fin de semana movilidad urbana. Transporte público Renfe, EMT Metro València Calle Xàtiva Estación del Norte VLC / JM LOPEZ / LEV

“Los vagones se convierten en sardinas en lata”, explica Jose Manuel para describir una situación en la que muchos usuarios tienen que decidir entre entrar en un convoy completamente lleno o esperar al siguiente y arriesgarse a llegar tarde. Para él, el problema no es únicamente la frecuencia, sino la capacidad disponible en determinados momentos del día. Sofía comparte una percepción similar. Su uso diario del metro para volver de clase coincide habitualmente con las horas punta, cuando estudiantes y trabajadores regresan a sus hogares. En esos momentos, explica, la falta de espacio provoca empujones y dificultades incluso para poder acceder al vagón. “No es normal la capacidad que tiene el metro, cómo se llena”, afirma.

La situación se agrava durante los meses de verano. Ambos usuarios coinciden en señalar el calor como uno de los elementos que más empeoran la experiencia. Sofía describe algunos trayectos como especialmente incómodos por las altas temperaturas dentro de los vagones. “No se puede estar dentro del metro, hace mucho calor y no hay aire dentro”, asegura.

Sin embargo, la experiencia cambia completamente cuando desaparece la presión de la hora punta. Sofía explica que salir del instituto una hora antes puede marcar la diferencia entre un trayecto agobiante y uno mucho más cómodo: poder sentarse, viajar tranquila y convertir el desplazamiento en un momento de descanso. La misma infraestructura genera sensaciones completamente opuestas dependiendo del momento del día.

Más capacidad y mejores conexiones: las soluciones pendientes

Para las organizaciones, el aumento de usuarios del transporte público plantea un reto evidente: no solo mantener el servicio, sino adaptarlo a una demanda creciente. Para José Manuel, una de las principales medidas debería centrarse en incrementar la capacidad de las líneas más saturadas. “No intentaría añadir únicamente frecuencia, sino una capacidad adicional para las líneas de mayor frecuencia”, explica, especialmente en aquellos tramos donde se concentra un mayor número de pasajeros. Para él, el transporte público debe ser una alternativa real al vehículo privado, pero para conseguirlo necesita ofrecer unas condiciones que permitan al usuario confiar en él diariamente. En el caso de Cercanías, José Manuel reclama una mejora de los tiempos de viaje y una mayor fiabilidad, ya que otro de los problemas es la gran cancelación de trenes que hay.

Valencia. Reportaje de fin de semana movilidad urbana. Transporte público Renfe, EMT Metro València Calle Xàtiva Estación del Norte VLC / JM LOPEZ / LEV

La mejora de las conexiones entre medios de transporte también aparece como una cuestión fundamental. La realidad de muchos usuarios no depende únicamente de un único servicio, sino de la combinación de varios. Miguel Ángel necesita enlazar autobús, metro y desplazamiento a pie para llegar a su puesto de trabajo; Sofía combina metro y EMT para sus desplazamientos diarios y José Manuel utiliza el metro para acceder a la estación y después enlaza con Cercanías.

Noticias relacionadas

Tres recorridos diferentes que reflejan una misma realidad: la movilidad en València depende de una red amplia y cada vez más utilizada, pero también de que cada una de sus piezas funcione correctamente. Porque para quienes utilizan el transporte público a diario, los problemas no se miden solo en kilómetros recorridos o pasajeros transportados. Se miden en minutos de espera, en conexiones perdidas y en el tiempo que queda libre cuando finalmente se llega al destino.