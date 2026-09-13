Trini Amorós, alcaldable del PSOE en Alicante: "No voy a hacer una lista de cuotas, quiero a los mejores. Aquí venimos a gobernar"

PREGUNTA: Trini Amorós, alcaldable del PSOE de Alicante. ¿Pensó que llegaría alguna vez esta oportunidad?

RESPUESTA: A veces, cuando deseas tanto una cosa, casi que la das por imposible. Quizá cuando menos lo pensaba, de repente llegó. Para mí ha sido un absoluto honor. Es poder cumplir el sueño de mi vida, mi objetivo político: ser alcaldesa de Alicante.

¿Por qué cree que ahora...?

Quizá para el momento político actual mi perfil pueda encajar con lo que necesita la ciudadanía.

¿Cómo es ese perfil?

Un perfil confiable. Yo tengo una hemeroteca. Me avalan todas mis votaciones en este pleno, yo siempre he antepuesto los intereses de la ciudad sobre cualquier otra cuestión.

¿Cómo se enteró?, ¿quién se lo dijo...?

Me lo dicen Rubén Alfaro y Diana Morant, y me trasladan que lo que quieren es que yo sea la próxima alcaldesa de Alicante. Supongo que también supieron decírmelo, yo no me conformo con ser candidata.

Usted ha sido puesta a dedo, sin pasar por primarias. ¿Qué le parece? Un grupo de críticos ya ha elevado su caso incluso a Garantías...

En condiciones normales nunca lo hubiera aceptado, hubiera concurrido a primarias. Pero es cierto que tenemos la excepcionalidad de una gestora, que ya está diciendo que hay cierta anormalidad dentro de la agrupación, y en mi partido, en el momento en que se da el procedimiento de primarias, también se dan las excepcionalidades. Por tanto, me siento muy respaldada no solo por las direcciones de mi partido, sino también por la militancia. Esto se resuelve en los congresos federales y al último fueron delegados de la agrupación y votaron estas condiciones.

En condiciones normales hubiera ido a primarias, pero tenemos una gestora, evidenciando que hay cierta anormalidad en la agrupación

¿Qué anormalidades detecta ahora en la agrupación local...?

Bueno, creo que cada vez somos más los que pensamos que estar unidos no significa pensar lo mismo, sino querer llegar juntos a un mismo objetivo. Tenemos una espinita con la Alcaldía de Alicante, porque prácticamente han sido 30 años de gobiernos populares en los que hemos perdido muchísimas oportunidades.

¿Por qué cree que el PP va a llegar a las municipales de 2027 tras gobernar 29 de los últimos 32 años en Alicante?

Hay que reconocer una cosa: si la ciudadanía alicantina ha votado al PP durante estos treinta años es obvio que nosotros no lo hicimos tan bien como ellos. Y eso es así.

En esa excepcionalidad a la que alude, usted será la novena alcaldable del PSOE diferente en las últimas nueve elecciones municipales en Alicante. ¿Lo ve como un síntoma?

Yo parto con una ventaja que no tenían anteriores candidatos: cuando acabe este mandato, llevaré ocho años de concejala. Ocho años hablando con mis vecinos, tomándole el pulso a la ciudad, intentando contribuir a solucionar sus problemas, incluso desde la oposición, reconociendo cuál es el problema y a entender también cuál es la solución, que en la mayoría de ocasiones te la dan los vecinos si los escuchas. Pero también hemos contribuido en estos últimos años a influir en mejorar la vida de los alicantinos a través del Botànic y del Gobierno de España.

Amorós, a las puertas del Ayuntamiento, esta semana / ALEX DOMINGUEZ

Usted toma el relevo de Barceló, tanto de portavoz como de alcaldable. ¿Qué papel le gustaría que desarrollara en los próximos meses?

Es una imprescindible para mí. La considero una grande de la política, lo ha demostrado constantemente y hasta el final. Va a formar parte de ese grupo de personas en las que yo voy a confiar por su criterio, porque conocen la ciudad y por algo que incluso puede ser más importante: le importan las personas.

De los seis compañeros del grupo, Barceló y usted al margen, ¿cuántos ediles seguirán en la lista?

Creo que ha funcionado muy bien, que cada uno ha sabido gestionar muy bien sus áreas, que los perfiles han respondido a las necesidades que planteaba el proyecto, que diseñó Ana Barceló. Y eso es lo que me toca a mí ahora: diseñar el proyecto para Alicante. Lo que pasa es que lo quiero diseñar de la mano de los vecinos y cuando esté, que lo desarrollen las personas mejor preparadas. Y ahí habrá gente del equipo actual y también gente nueva.

Me quiero sentar con todos, sin excepciones, para saber quién está dispuesto a trabajar por este proyecto. Con Franco y los demás

¿Va a tener autonomía para confeccionar la lista? Su antecesora no aceptó imposiciones, lo que provocó una campaña a la contra desde sectores del partido...

Entiendo que en el momento en el que las direcciones confían en mí, esa confianza también me la dan para desarrollar un proyecto político y para elegir a quienes han de defender ese proyecto político.

¿Tiene pensado integrar en la lista a todas las grandes familias o huir de las cuotas como hizo Barceló?

No voy a hacer una lista de cuotas, quiero hacer una lista de los mejores. Aquí no venimos a jugar, aquí venimos a gobernar, hablamos de la Alcaldía de Alicante.

Uno de los damnificados en la última lista electoral fue Franco, que no pudo incluir a ninguno de los suyos en puestos de salida. ¿Va a intentar esta vez contar con él?

Me quiero sentar con todos, sin excepciones, para saber quién está dispuesto a trabajar por el proyecto político. Con Franco y con los demás.

Una de las personas con las que ya se ha sentado ha sido con José Díaz, la persona que parecía que iba a ser la alcaldable... ¿Qué se dijeron?

José Díaz es un compañero con el que yo vengo trabajando hace varios años y coincidimos absolutamente en cómo entendemos la ciudad, la Comunidad y nuestra sociedad.

Hablando del Ayuntamiento. ¿Qué balance hace de este mandato, que ya encara su recta final?

Barcala nos ha demostrado una vez más que, teniendo presupuesto, no tiene ni ambición ni capacidad de ejecución. Y luego lo tenemos guardando silencio en el mayor escándalo, el de Les Naus. Este mandato quedará marcado por eso.

Quizá sería una buena opción que Compromís y EU fueran juntos a las elecciones, pero tampoco tengo datos para decantarme

¿Cree que Les Naus tendrá un coste electoral para el PP?

Sin duda que lo tendrá. Es un asunto muy sensible.

¿Cómo interpreta que el PP mantenga a Barcala como alcaldable?

Si lo hubiera apartado, sería darnos la razón a quienes estamos denunciando la situación. Están acorralados.

Haciendo un recorrido por los grandes asuntos de gestión del Ayuntamiento de Alicante. Servicios: limpieza, zonas verdes, mantenimiento... ¿Qué le preocupa más?

Alicante es una ciudad que tiene un desequilibrio territorial brutal. Es necesario hacer un plan territorial que equilibre los barrios de Alicante a través de servicios públicos de calidad y de infraestructuras.

Amorós posa en el salón de los alcaldes, con retratos de algunos de los últimos regidores de la ciudad. / ALEX DOMINGUEZ

Vivienda: qué se puede hacer desde un ayuntamiento...

Un Patronato de la Vivienda no solo está para gestionar la vivienda social que tenemos, tiene que crear políticas públicas que den solución al problema de la vivienda. Tiene que movilizar toda esa vivienda vacía, establecer políticas públicas de alquiler social... Hay miles de soluciones que ya se están poniendo en práctica en muchísimos ayuntamientos. El problema es que aquí no hay voluntad de aplicar nada.

Apartamentos turísticos: qué modelo defiende para Alicante...

Nosotros hemos marcado la línea al gobierno municipal. Recuerdo un pleno que les dije que solo faltaba que hicieran una modificación del PGOU, y al final lo han hecho. El problema que veo con los pisos turísticos es el problema general de este gobierno: no tiene iniciativa ni ambición. No puede ser que los pisos turísticos no tengan un límite, que no haya inspecciones… Tú no puedes seguir expulsando a la gente de la ciudad porque no puede acceder a la vivienda y creando además infraviviendas turísticas. No se ha estudiado ni planteado qué turismo queremos, y ahora tenemos un turismo que es depredador de servicios públicos.

¿Qué turismo quiere usted?

Quiero un turismo de calidad, familiar como el que hemos tenido toda la vida. Quiero un turismo que respete el patrimonio, un turismo deportivo, uno de congresos, pero… ¿dónde está el palacio de congresos? Al final no salimos del anuncio.

Este mandato quedará marcado por Les Naus. Tendrá un coste para el PP, es un asunto muy sensible

¿Tasa turística, sí o no? Porque ustedes han votado a favor y en contra en diferentes momentos...

Tasa turística, ahora, sí. Pero para tener la tasa turística tenemos que tener una ley autonómica para poder acogerte. Y no la tenemos. Cuando se planteó en su momento, acabábamos de salir del covid y el turístico fue el sector económico más castigado.

Movilidad. ¿Usted abogaría por una ciudad más amable para el peatón a costa del coche?

Necesitamos más espacios peatonales, más verdes y más amables. Yo me planteo que, por ejemplo, con el nuevo Plan General Estructural que está planteando el gobierno, ¿cómo vamos a hacer verde todo el centro de Alicante? Hay que trabajar mucho en el confort climático, ver cómo reverdecemos lo que es la ciudad consolidada. Creo que la Rambla, por ejemplo, es un espacio para poder llegar hasta el Palamó, igual que está el río en Valencia. Pero no podemos solo pensar en una vía. Cada barrio debe tener su espacio verde. Es fundamental hacer un plan sobre el clima.

Menciona al Plan General Estructural, en fase de exposición pública... Si llegase a ser alcaldesa, ¿qué pasaría con ese diseño ya iniciado?

Pues yo creo que ese Plan General tiene cosas muy buenas, creo que hay cosas muy mejorables y también habrá aportaciones que nosotros vamos a hacer de la mano de los vecinos, que por ahora se han sentido excluidos de esa redacción.

Alicante no puede seguir expulsando a la gente porque no pueda acceder a una vivienda

Hogueras. ¿Qué le parece la decisión de Barcala frente a los racós-discoteca, que tantas críticas habían generado? Una de las comisiones perjudicadas es la suya, que planta junto al Teatro Principal...

No quiero caer en aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que todo lo que sea en beneficio de la seguridad de las personas está bien. Creo que quizá el haber abandonado la idea de la barraca popular nos ha generado otros espacios que a lo mejor no son todo lo deseables que quisiéramos. Yo apostaría por recuperar ese concepto de barraca popular, que hubiera conciertos que el Ayuntamiento organizara durante esa semana para la gente joven. Y está claro que eliminar esos espacios (los racós-discoteca) tiene una consecuencia, y es que los monumentos bajarán de categoría.

¿Y qué prefiere…?

No entiendo las Hogueras sin el monumento, pero las personas siempre son primero.

Y, en general, ¿hay algún gran proyecto municipal al que daría continuidad si llegara a la Alcaldía?

Yo aquí sí que quiero ser muy clara. Cuando yo sea alcaldesa no voy a pasarme cuatro años diciendo lo mal que lo ha hecho Barcala. A mí no me parece que haya que eliminar, cambiar o destruir lo que esté en marcha y sea beneficioso para los vecinos. Estaré para gestionar los problemas que ha creado Barcala.

Ahora tenemos un turismo que es depredador de servicios públicos

Pero, ¿ve opciones reales de que la izquierda gobierne en Alicante?

Yo solo le pido a la ciudadanía que se haga una pregunta: ¿en qué ha mejorado su vida desde que Barcala es alcalde? Y ahí tendrá la respuesta de si debe seguir votando al señor Barcala o si decide darnos una oportunidad y dejarnos hacer la ciudad que merecemos.

¿Qué prefiere: que Compromís vaya de la mano de EU o separados?

A ver. A mí me gusta poco decirle a ningún partido lo que debe hacer. Eso es algo que tendrán que valorar ellos.

Pero si le preguntasen...

Quizá sería una buena opción que fueran juntos, pero tampoco tengo datos para decantarme.

Y si pudiera elegir también: ¿que las municipales fueran solas, con las autonómicas o un superdomingo...?

No lo sé, todo tiene pros y contras. A lo mejor un superdomingo.

Eso sería ir con las autonómicas y generales. ¿Cómo ve la situación a nivel autonómico? No parece, según las encuestas, que el PSPV vaya a tener sencillo gobernar, pese al impacto de la dana y su gestión.

Le pido a la ciudadanía que se haga una pregunta: ¿en qué ha mejorado su vida desde que Barcala es alcalde?

Es algo que no termino de entender. No tengo respuesta, pero sí solución: trabajar más, estar más a pie de calle, hablar con más personas, hacerles partícipes de nuestro proyecto, que lo construyan con nosotros. Porque, además, en la Comunidad Valenciana sabemos lo que es un gobierno autonómico gestionado por el Botànic, con Ximo Puig al frente, o con Llorca, junto a los señores de Vox.

Y con Sánchez, ¿ve posible que vuelva a ganar las elecciones?

Sí, en política, nueve meses es una vida. Creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho cosas muy buenas en estos años. Es verdad que han salido temas judiciales, no lo voy a negar... Habrá a quien le pese más los temas judiciales y habrá quien valore más la gestión. Pero, ¿cuál es la alternativa? Al final, lo importante es qué partido va a mirar por tus intereses, para desarrollar tu proyecto de vida, quién te lo va a poner más fácil y quién pondrá obstáculos. Yo quiero un gobierno que me cuide, como yo, que quiero cuidar a mis vecinos.

Hablaba de los casos judiciales… ¿Le ha decepcionado Zapatero?

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Yo espero que nos dé explicaciones, quiero creer que llegarán.