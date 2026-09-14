Los alcaldes ‘vuelven a clase’ con las municipales en el horizonte

Cintillo Encuentro de la Información Comarcal 2026. / ED

Septiembre es el mes de la ‘vuelta al cole’. Y también, desde hace ya varios años, el de la vuelta a las aulas de la política valenciana. Alcaldes, alcaldesas y concejales de los ayuntamientos de toda la provincia de València tienen este miércoles una cita en L’Umbracle para dar la bienvenida al nuevo curso político en el tradicional Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV. Una cita que este año llega con un ingrediente añadido: las elecciones municipales de mayo de 2027 ya se vislumbran en el horizonte y convierten el nuevo curso en el último gran tramo del mandato antes de los exámenes finales.

La terraza de L’Umbracle, escenario habitual de esta jornada, volverá a acoger un encuentro que reúne a representantes de prácticamente todas las comarcas valencianas. El acto, organizado por Levante-EMV con el impulso de Simetría, Global Omnium y Ocide, permitirá compartir una tarde de conversación y análisis sobre la actualidad municipal y los retos que afrontan los ayuntamientos en un momento especialmente relevante del calendario político.

La jornada contará con las intervenciones de la directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll; la alcaldesa de València, María José Catalá; y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó. Tras los discursos, el cóctel volverá a convertirse en el escenario para el intercambio de impresiones entre los representantes municipales y los periodistas de Levante-EMV que siguen diariamente la actualidad de sus municipios.

Los alcaldes y alcaldesas, en la gala comarcal de Levante-EMV / F.Bustamante/M.A.Montesinos/J.M. López

Este año, inevitablemente, habrá una fecha que sobrevolará buena parte de las conversaciones: mayo de 2027. Con las próximas elecciones municipales a la vista, los ayuntamientos afrontan un curso decisivo para culminar proyectos, ejecutar inversiones y hacer balance de una legislatura que encara su recta final. Los alcaldes tendrán por delante meses para completar sus deberes antes de enfrentarse a las urnas.

Pero el encuentro no solo servirá para tomar el pulso a la política municipal. También para reivindicar la importancia de un periodismo que tiene precisamente en los municipios y en sus vecinos uno de sus principales focos de atención.

Una apuesta histórica por las comarcas

La información de proximidad forma parte de la historia de Levante-EMV. La cabecera fue pionera en apostar por las ediciones comarcales y en 1987 se convirtió en el primer diario en abrir una edición específica de una comarca valenciana, con la puesta en marcha de la edición de la Safor.

Casi cuatro décadas después, aquella apuesta continúa vigente. Levante-EMV mantiene hoy delegaciones comarcales en la Safor, l’Horta, la Ribera, el Camp de Morvedre y la Costera-la Canal-la Vall d’Albaida, además de las secciones de València y Comarcas. Una estructura que permite contar desde la proximidad lo que sucede en los municipios valencianos y que convierte a esta cabecera en el único medio de València que mantiene delegaciones comarcales.

El Encuentro de la Información Comarcal es, precisamente, una forma de hacer visible esa apuesta. Los periodistas de las distintas delegaciones compartirán espacio con los alcaldes y concejales a los que siguen durante todo el año, en una jornada que permite poner rostro al trabajo diario de la información local y estrechar los vínculos entre quienes protagonizan la vida municipal y quienes tienen la responsabilidad de contarla.

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Mañana comienza oficialmente el nuevo curso político. Los ayuntamientos vuelven a ponerse en marcha tras el verano y los proyectos pendientes regresan a las mesas de los despachos municipales. Pero, esta vez, el calendario tiene una fecha especialmente marcada. Quedan ocho meses para las elecciones y, aunque todavía queda mucho curso por delante, los alcaldes saben que los exámenes finales empiezan a estar cada vez más cerca.