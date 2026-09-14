Baldoví se erige en el candidato de Compromís, pero se distancia de la vía Montero de primarias abiertas

Joan Baldoví se ha aventurado este lunes a decir quién será el candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones previstas para mayo de 2027: quien hoy ostenta la sindicatura de la coalición en las Corts. Y este puesto actualmente y desde junio de 2023 lo ejerce Baldoví. O dicho de otra manera: Baldoví ha dicho este lunes que el candidato de Compromís será Baldoví, él mismo, algo que no es ninguna sorpresa porque ya se había postulado para esa responsabilidad y es el máximo favorito, pero sus declaraciones dan por hecho esa posibilidad esquivando formalismos previos, incluidas las primarias.

"Es evidente que la persona que ostenta la sindicatura de Compromís será el candidato de Compromís a president de la Generalitat", ha expresado este lunes Baldoví. Sus palabras han servido para contraponerse con Juanfran Pérez Llorca y las dudas abiertas en el PPCV para designarle como candidato. Así, frente a un Llorca del que ha dicho "no es president, sino aspirante", el síndic valencianista se ha erigido ya en el cabeza de cartel de la coalición, algo que no está oficializado por la misma, pero lo ha dejado en un "formalismo".

Ese "formalismo", ha indicado, será "cuando los órganos de Compromís lo decidan", aunque posteriormente ha rebajado su nombramiento asegurando que estará "donde su partido le diga que esté" y ha reiterado su comparación entre su situación y la del jefe del Consell en que a él los suyos, sí le piden que sea el candidato. "Me dicen que quieren que encabece Compromís, pero cuando viene aquí Tellado (número dos del PP), Feijóo o Esther Muñoz a Llorca nadie le dice nada", ha reiterado.

Que Baldoví va a ser el candidato de Compromís, o la candidatura que acabe surgiendo a la izquierda del PSPV, es un secreto a voces desde hace meses. En una entrevista en Levante-EMV en marzo, aseguró que se veía "con ganas, fuerzas e ilusión" para ser el cabeza de cartel de los valencianistas. Pero todos los partidos, y más una coalición como los valencianistas, tienen sus procesos y estos tienen todavía pendiente no solo la ratificación del propio candidato, sino cuál ha de ser el método para llevarlo a cabo.

Acto el pasado sábado con los dirigentes de todos los partidos de la izquierda alternativa. / Eduardo Ripoll

Ahí aparece una palabra que ha sido protagonista siempre que hay elecciones: las primarias. Estas, de hecho, han vuelto a la primera línea en la izquierda con Irene Montero y su anuncio de presentarse a una votación de todos los simpatizantes de las formaciones progresistas para ser la cabeza de cartel de este espacio en las próximas generales. Esa vía, sin embargo, Baldoví ha evitado abrirla. "La realidad aquí es otra, es construir la alternativa a PP y Vox, va más allá de las siglas y las personas", ha expresado Baldoví.

"Ratificación mediante votación"

Es más, el propio síndic ha asegurado que Compromís no tiene una decisión tomada sobre cómo canalizar la participación de la militancia a la hora de confeccionar las candidaturas. Por ejemplo, en las tres últimas citas electorales para la Generalitat, la coalición celebró primarias abiertas para elegir todos los puestos de la papeleta a las Corts. Ahora esa posibilidad parece cerrada vistos los quebraderos de cabeza internos que genera, pero Baldoví ha indicado que "en todo caso habrá ratificación mediante votación" para elegir al president de la Generalitat.

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Todo esa situación tiene que conjugarse con el resto de partidos que pudieran conformar una candidatura conjunta. Ahí, quien ya ha activado este proceso es Podem y Esquerra Unida, quien lo inició este mismo sábado para elegir la candidatura a la Presidencia de la Generalitat y a las Corts en las elecciones autonómicas de 2027. El Consell Polític Nacional de EUPV aprobó el reglamento del proceso y espera cerrar el resultado definitivo el día 3 de noviembre. La dirección de EU ha apelado a la defensa de lo público como eje de su alternativa de la que el sábado, en un acto público en València, se vio una primera posibilidad de unión entre todos los actores de la izquierda a la izquierda del PSPV.