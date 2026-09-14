El banco valenciano de ADN permite la identificación y entrega de 17 represaliados de 7 fosas distintas de Paterna

Cada familia tiene su historia, pero todas respiran el mismo sufrimiento y sienten el mismo alivio al saber que el 20 de septiembre recuperarán los restos de su ser querido, fusilado por el Franquismo en tiempos de paz y enterrado en una fosa común del Cementerio municipal de Paterna.

El domingo 20 de septiembre, a las 10 horas, será un día para el recuerdo. Allí se darán cita las familias de los 17 hombres, represaliados por el Franquismo, cuyos restos han sido identificados tras la exhumación de las fosas y los trabajos de identificación de ADN. En el cementerio de Paterna hay registradas 152 fosas. A 300 metros, en el conocido como el paredón de España, fueron fusiladas 2.238 personas. No es la primera vez que se realiza un acto similar, pero sí es la primera vez que se entregan restos de tantas fosas diferentes: 19, 20, 96, 111, 119, 120 y 126. La jornada contará con la colaboración del cantautor Pau Alabajos y la emoción está asegurada.

17 víctimas, 7 fosas

De la fosa 19 se recuperan los restos de José Andreu Esteve, de 41 años, asesinado el 23 de junio de 1939. De profesión botero y militante de la CNT-FAI, su último domicilio registrado figura en Torrent. En la fosa 20 fue enterrado Manuel Máñez García, muerto el 29 de junio de 1942 a los 52 años. Era ebanista, no militaba en ninguna parte y procedía de Carcaixent. De la fosa 96 se han recuperado los restos de Eliseo Sanchis López, fusilado el 8 de noviembre de 1939 a los 47 años. Trabajaba como contramaestre, estaba afiliado al PSOE y era de Sagunto.

Cartel del acto homenaje del 20 de septiembre. / Levante-EMV

De la fosa 111 se han identificado a siete personas de diferentes sacas. El 27 de marzo de 1940 fusilaron a Salvador Marco Badenes, de 29 años, recaudador de profesión y vecino de La Pobla de Vallbona. De los asesinados el 6 de abril de 1940, se recuperan los restos de Bernardo Ortiz Bono (52 años), chófer y de Carlet, y de Germán Sanz Esteve (41 años), maestro, militante de PSOE-UGT y de La Font de la Figuera. De los fusilados el 1 de mayo de 1940 se han recuperado los restos de Juan Bautista Escobar Fenollosa, 47 años, jornalero de Manises; de Pedro Mayor Bono, de 43 años, labrador, afiliado al PC y de Tavernes de la Valldigna; de Alfonso Martínez Olivares (42 años), labrador y de Yecla; y de Francisco Tarazón Muñoz, de 21 años, un joven que trabajaba como dependiente y era de Tuéjar.

En la fosa 119, de la saca de fusilados el 12 de septiembre de 1940, se han identificado los restos de Enrique Aviñó Mateu, 37 años, chófer de Torrent; Francisco Gallud Marco, 39 años, de Massanassa y militante de Izquierda Republicana; José Miquel González (44 años), un albañil que vivía en Torrent; Francisco Peris Romeu, 48 años, labrador, militante de la CNT y procedente de Silla; y Vicente Mora Simó, de 49 años, zapatero y de Torrent.

De la fosa 120 se han identificado los restos de Matías Iborra Ferrer, fusilado el 23 de octubre de 1940, a los 27 años, mecánico de profesión y de Massamagrell. De la Fossa de la terra, la 126, han identificado un nuevo cuerpo: el de Salvador Bou Sanchís, asesinado el 29 de agosto de 1940 a los 22 años. Labrador, de Cullera, tenía una novia, embarazada, de la que nada se sabe.

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Desde la Plataforma de Familiars de les Fosses de Paterna recalcan lo importante que ha sido el banco centralizado de ADN impulsado por la Fundación Fisabio, en coordinación con la Generalitat Valenciana. "Este modelo unificado permite centralizar las muestras biológicas obtenidas por las distintas empresas de exhumación arqueológica y cotejarlas con los datos genéticos aportados por los familiares, permitiendo obtener los resultados que ahora se entregan", explican. Por ello, reivindican la creación de un banco similar a nivel nacional.