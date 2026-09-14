Un bombero que vigilaba el Poyo en la dana: "A todos nos extrañó que nos retiraran a la base"

El juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana ya ha recuperado su funcionamiento habitual tras las vacaciones. Si la primera parte de septiembre la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, se centró en continuar tomando declaración a afectados por la catástrofe, esta semana retoma los interrogatorios a testigos vinculados a la gestión de la emergencia. Han pasado a declarar dos bomberos que vivieron de primera mano, desde diferentes puntos, el trágico episodio.

Uno de ellos era el jefe de la Unidad de Buñol que Emergencias envió a vigilar el barranco del Poyo tras declararse la alerta hidrológica pasadas las doce del mediodía porque "estaba cayendo en cabecera mucha agua" y, según ha dicho, les sorprendió que, tras realizar las mediciones y ver que el caudal había bajado, la central del Consorcio Provincial de Bomberos les diera la orden de retirarse a la base de Yátova.

Los bomberos, que se centraron en el control de escalas dado que no disponían de material para hacer rescates, realizaron inicialmente la medición de la escala del Poyo y después se desplazaron hasta la situada dentro de la población de Chiva. Allí, según ha declarado el agente, el agua "no llegaba ni a la escala". Tras parar en un supermercado para comprar comida, regresaron a medir el Poyo y comprobaron que el nivel había descendido por debajo de la primera línea, unos 40 centímetros. Fue entonces cuando el jefe de unidad pidió instrucciones a la central de bomberos y recibió la orden de regresar a la base de Yátova. La orden llegó aproximadamente a las 14.30 horas.

"A todos nos extrañó que nos retiraran a base", ha explicado el bombero en respuesta a una de las preguntas del interrogatorio. De hecho, ha señalado que habían parado a comprar comida pensando que tendrían que permanecer toda la tarde en la zona, ya que esperaban tener que seguir pendientes de las mediciones. Una vez en la base, permanecieron allí hasta el final de su turno, a las 20 horas, sin recibir nuevas instrucciones.

"Un caos tremendo"

Mientras permanecían en Yátova, los bomberos escucharon por la emisora las movilizaciones de otras unidades, entre ellas la de Alzira, y escuchaban "un caos tremendo" a través de la emisora, aunque ha precisado que las comunicaciones de su unidad se producían exclusivamente con la central del Consorcio. La situación en Yátova también empeoró durante la tarde. Según su testimonio, se fue la luz entre las 17.00 y las 18.00 horas y la base llegó a inundarse ligeramente. "No recuerdo llover tanto en Yátova desde que era pequeño", ha afirmado.

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Preguntado por cómo valoraron la decisión de retirada a las ocho de la tarde, teniendo en cuenta el caos que ya escuchaban por la emisora, el bombero ha explicado que les extrañó porque seguía lloviendo con mucha intensidad. De hecho, ha señalado que no pudieron salir inicialmente de la base y algunos compañeros decidieron quedarse por precaución.