Sanidad
Cae durante dos horas el sistema de pedir cita en la sanidad valenciana y también Abucasis: retrasos en los centros de salud y hospitales
La app GVA Salut+ no permite coger o cambiar la cita y tampoco se puede hacer llamando al centro de salud
La incidencia ha comenzado a las 12.15 horas y se ha resuelto dos horas después según confirman desde Conselleria
El sistema de citas de la sanidad valenciana ha caído este lunes en toda la Comunitat Valenciana, por lo que es imposible coger, cambiar o cancelar una consulta en cualquier centro de salud u hospital valenciano. La nueva app GVA Salut+ se queda colgada cuando se accede al apartado de citas y no permite hacer nada. Es verdad que, en ocasiones, el panel se abre, pero impide realizar cualquier gestión. Los problemas son puntuales, pero persistentes a lo largo de toda la mañana. Desde las 12.15 horas, el sistema no funciona, aunque se ha restablecido alrededor de las dos de la tarde, según confirman fuentes de la Conselleria de Sanidad.
Una paciente, que se ha puesto en contacto con Levante-EMV, ha llamado a su centro de salud para modificar su cita de Pediatría ante la imposibilidad de hacerlo por la aplicación. Y el personal le ha explicado que le era imposible hacerlo porque el sistema "se ha caído en toda la Comunitat Valenciana". "Me ha dicho que ellos me lo harían encantados -, narra a este periódico-, pero nosotros tampoco podemos hacerlo". Algunos profesionales y sindicatos también han confirmado a este periódico que el sistema no funciona correctamente.
El problema iría más allá, como confirman varios profesionales sanitarios. No solo no funciona el sistema de citas, sino Abucasis, el gestor de la sanidad valenciana, que ha tenido un fallo generalizado en toda la autonomía desde las 12.15 horas. Esto, además, está reportando retrasos en muchas de las consultas y pruebas diagnósticas programadas para hoy. "No podemos ver ni solicitar analíticas, radiografías, escribir en la historia clínica... -, explica una médica de Atención Primaria-. Estamos apuntando a la gente que quiere coger cita, pero tampoco podemos ver los huecos libres disponibles".
Según Sanidad, la incidencia se debe a un fallo de la red de telefonía que "está afecando a distintas sedes". Sin embargo, desde las dos de la tarde, esta está resuelta y el servicio de Abucasis debe estar ya recuperado.
No es la primera vez que la aplicación, renovada a principios de abril, registra problemas. En sus primeras semanas, se reportaron dificultades para acceder a ciertos apartados de GVA Salut+ que causaba problemas al personal de mayor edad.
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