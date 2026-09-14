Los centros de menores, saturados al 160% con 200 migrantes menos de los que acogió el Botànic

Hace doce años, el sistema de protección a la infancia de la Comunitat Valenciana apenas acogía a un centenar de menores extranjeros y solos. Las cifras oficiales reflejaban la tutela de 108 menores migrantes en el año 2014 y de 105, en 2015. Al año siguiente, el primer año de gobierno del Botànic, la cifra subió hasta los 169 y en 2017 se sumó un centenar más de niños y jóvenes que hizo que se dispararan las alertas porque la cifra (269) ya suponía el triple que cuatro años antes.

Datos del informe "Los más solos", de Save the Children. / Levante-EMV

Sin embargo, el gran salto llegó en 2018, un año donde se alcanzaron unas cifras que no se han repetido: 875 menores migrantes tutelados por la Administración valenciana, casi 200 menos que la cifra actual, que se sitúa en 698 según los últimos datos actualizados por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. El sistema valenciano de protección cuenta con 3.898 menores, de los que solo el 18% son extranjeros.

Una de las gestiones más criticadas del Botànic fue la gestión y creación de una red de protección para unos menores que llegaban a España con lo puesto, tras un itinerario largo y complicado desde sus países de origen. Así, de forma discreta, la Generalitat Valenciana levantaba la mano cada vez que desde los territorios con mayor presión migratoria (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla) pedían "solidaridad y ayuda" al resto de autonomías. Y es que hasta que el gobierno de Pedro Sánchez cambió la ley mediante un decreto en 2025, la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas era "voluntaria".

Con urgencia y en silencio

El Botànic gestionó la crisis humanitaria mediante contratos de urgencia y la creación de una red de centros de menores que, sin embargo, nadie quería en su pueblo. El que entonces fue secretario autonómico de Infancia, Alberto Ibáñez, recuerda la complejidad que supuso "adaptar la realidad migratoria a las infraestructuras que había, que eran deficitarias y respondían a un modelo que no estaba diseñado para tratar la brutal mochila vital de quienes llegaban al sistema de protección valenciano. Nosotros lo entendimos como una gestión solidaria y humanitaria, pero recibimos duras críticas y la fuerte oposición de alcaldes y alcaldesas de todo color político que se negaban a tener un centro de menores en su pueblo. Hablamos con entidades sociales y religiosas e hicimos mucha pedagogía para que no se les criminalizara. Apostamos por la integración real de esos jóvenes con plazas en centros convertidos en pequeños hogares, con todos los menores escolarizados y con actividades lúdicas y deportivas para que se sintieran integrados y seguros tras dramas personales terribles", explica Ibáñez. Eso sí, la gestión del Botànic se hizo sin publicidad alguna. Gestión en la sombra para la acogida de casi 900 menores en su cifra récord.

Menores migrantes, en la Comunitat Valenciana. / PILAR CORTES

La llegada de extranjeros por la crisis migratoria es gasolina para la ultraderecha española. Utilizan el acrónimo que significa Menores Extranjeros No Acompañados (Menas) para deshumanizar y criminalizar a unos jóvenes, que han llegado a protagonizar campañas como la de las elecciones autonómicas de Madrid en 2021 donde fueron presentados como delincuentes con pasamontañas, a pesar de que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial afirman que el número de menores extranjeros condenados no ha parado de bajar en una década.

Con cada crisis migratoria, Vox agita el tablero político. En 2025, el partido de ultraderecha cumplió su amenaza de romper los gobiernos de coalición autonómicos con el PP cuando los populares aceptaron voluntariamente el reparto de menores desde Canarias. Desde entonces, la cifra que da el gobierno valenciano sobre la saturación de los centros de menores se mantiene (un 160%) junto con el argumentario de que "es imposible" acoger a más menores porque "no caben" en un sistema de protección que está al límite. Y es que tras la entrada en vigor del real decreto que obliga a la acogida de los menores, la estrategia de Vox se centra en exigir al PP que obstaculice cualquier estrategia de traslado a cambio de apoyar leyes y presupuestos autonómicos en los gobiernos populares.

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Sin embargo, la conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, que dirige Elena Albalat, se ha visto obligada a acoger en el último año a 265 menores extranjeros de los 487 adolescentes "asignados" en la crisis migratoria de Canarias. Y falta la "cuota" de Ceuta, aún por definir pero con la negativa a acogerlos ante un sistema que cuenta en la actualidad con 698 menores migrantes no acompañados. Para la atención de estos menores, la conselleria reconvierte instalaciones públicas en los denominados CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) mediante contratos de emergencia que la Plataforma de Trabajadores del Sector Social han criticado por "convertirse en guetos donde se hacina a los menores por nacionalidad y raza".