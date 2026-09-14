La ciencia con ADN valenciano pone rumbo al espacio para vigilar la salud de las plantas

La ciencia valenciana despega esta madrugada rumbo al espacio. El catedrático de Física de la Tierra de la Universitat de València (UV) José Moreno lidera científicamente FLEX, una nueva misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) que permitirá observar desde satélite cómo realizan la fotosíntesis las plantas y detectar cómo responden ante la sequía, el calor extremo o la falta de agua. El lanzamiento de esta nueva misión se producirá esta madrugada y será la octava misión Earth Explorer de la ESA.

FLEX —acrónimo de Fluorescence Explorer— tiene previsto partir desde Kourou, en la Guayana Francesa, a bordo de un cohete Vega-C y forma parte del programa destinado a estudiar el planeta y comprender mejor los procesos ambientales que condicionan su evolución. Su objetivo parece sencillo, pero técnicamente es extraordinariamente complejo: captar desde el espacio una señal muy débil que producen las plantas cuando hacen la fotosíntesis, la denominada fluorescencia de la clorofila. Esa pequeña señal funciona, en la práctica, como una especie de indicador del estado de salud de la vegetación. Sus cambios permiten saber si una planta sufre estrés hídrico, cómo responde a una sequía prolongada o qué impacto tienen sobre ella episodios de calor extremo. La información obtenida servirá también para estudiar la productividad de los ecosistemas, seguir la evolución de los bosques y conocer mejor cuánto carbono absorbe la vegetación de la atmósfera. El objetivo último es mejorar el conocimiento sobre la relación entre la fotosíntesis, el ciclo del carbono y el ciclo del agua, tres piezas fundamentales para entender el funcionamiento del clima y anticipar los efectos del calentamiento global.

El satélite FLEX no trabajará solo. Lo hará en coordinación con el Copernicus Sentinel-3C, otro satélite europeo que aportará información sobre la superficie terrestre, la vegetación y la atmósfera. Ambos serán puestos en órbita en el mismo lanzamiento.

Liderazgo valenciano

El papel de José Moreno va más allá de la participación científica española en el proyecto. Como investigador principal de FLEX, el profesor de la Universitat de València encabeza una comunidad internacional en la que participan equipos de al menos una quincena de países. Entre ellos figuran grupos científicos de Alemania, Francia, Italia, Suiza, Reino Unido, Finlandia, Austria, Países Bajos y República Checa, además de instituciones de Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y China. La presencia española en la misión se completa con una amplia participación industrial. Más de 30 empresas intervienen en FLEX y varias compañías españolas han desarrollado piezas y sistemas que resultan esenciales para su funcionamiento.

Crisa participa en la electrónica de los detectores del instrumento Floris el corazón científico de la misión; HV Sistemas aporta bancos de pruebas y equipos de soporte; Alter Technology interviene en la cualificación de componentes electrónicos; GMV trabaja en el simulador de misión, el software y el segmento de tierra; y Thales Alenia Space España aporta equipos ligados a las comunicaciones y la transmisión de datos. La industria española también tiene presencia destacada en el Sentinel-3C y en el propio lanzador Vega-C. Airbus Defence and Space España, SENER, ARQUIMEA, DEIMOS y GTD figuran entre las compañías que participan en diferentes sistemas de los satélites, la navegación, la aviónica y las operaciones terrestres. En conjunto, los contratos de la Agencia Espacial Europea con entidades españolas vinculados al satélite FLEX, al Sentinel-3C y al desarrollo del Vega-C suman cerca de 100 millones de euros, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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La ministra Diana Morant ha destacado que la misión demuestra la capacidad de España para combinar ciencia, tecnología e industria en el sector espacial. El país reforzó además su posición en la ESA en el Consejo Ministerial de Bremen de noviembre de 2025, cuando comprometió 1.854 millones de euros para el periodo 2026-2030 y pasó a ser el cuarto mayor contribuyente de la agencia. Pero más allá del peso industrial y presupuestario, FLEX deja una imagen especialmente significativa para la ciencia valenciana: una misión europea diseñada para estudiar desde el espacio cómo responde la vegetación al cambio climático tiene su dirección científica en la Universitat de València.