El Club de Encuentro Manuel Broseta reconoce a seis rectores valencianos en su 40 aniversario

El Club de Encuentro Manuel Broseta reunió este lunes 14 de septiembre a representantes del mundo académico y de la sociedad civil valenciana para conmemorar sus cuatro décadas de trayectoria y reconocer la colaboración de las universidades en el debate público. La entidad aprovechó la presentación del libro editado con motivo de su 40 aniversario para distinguir con su medalla a seis rectores de universidades valencianas que han participado en la obra.

El aniversario se cumplió en 2024, pero las consecuencias de la dana del 29 de octubre obligaron entonces a posponer la puesta de largo de la publicación y los actos previstos alrededor de una efeméride que repasa cuarenta años de actividad de una asociación concebida como espacio de encuentro, reflexión y contraste de ideas sobre los principales asuntos de interés para la sociedad valenciana.

Superado aquel aplazamiento, el club recuperó ahora la celebración con un acto que quiso mirar tanto a su propia historia como al papel que las universidades desempeñan en la generación y transmisión del conocimiento. La presentación del volumen conmemorativo sirvió así también para subrayar los vínculos que la entidad ha mantenido con el ámbito académico durante buena parte de su trayectoria.

En ese contexto, recibieron la medalla del Club de Encuentro Manuel Broseta Juan Luis Gandía, de la Universitat de València; José Manuel Pagán, de la Universidad Católica de Valencia; Jesús Lancis, de la Universitat Jaume I; Eva María Giner, de la Universidad Internacional de Valencia; Higinio Marín, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y Rosa Sanchidrián, de la Universidad Europea de Valencia.

Los seis responsables universitarios han colaborado en el libro conmemorativo, una obra concebida no solo como recorrido por las cuatro décadas de existencia de la entidad, sino también como una reflexión coral sobre el papel de los foros de debate y de la sociedad civil en una comunidad que ha experimentado profundas transformaciones políticas, económicas y sociales desde mediados de los años ochenta.

El reconocimiento a los rectores incorporó de este modo una dimensión académica a una celebración que reivindica la conversación y el intercambio de ideas como instrumentos para abordar los desafíos colectivos. Desde su creación, el Club de Encuentro Manuel Broseta ha buscado precisamente ofrecer un espacio plural desde el que acercar a la sociedad valenciana diferentes perspectivas sobre cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales.

Noticias relacionadas

La presentación del libro permitió finalmente cerrar una conmemoración que quedó interrumpida por la tragedia de la dana. Dos años después de alcanzar sus cuatro décadas de vida, el Club Broseta recuperó la efeméride poniendo el foco en una de las instituciones esenciales para mantener vivo el debate público: la universidad.