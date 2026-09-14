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Colapso en el tráfico de Valencia este lunes: más de 29 kilómetros de retenciones y un accidente en la Pista de Ademuz

La incidencia se registra a la altura de Paterna, mientras que los principales accesos a la ciudad como la Pista de Silla y la V-21 también concentran tráfico lento durante estas primeras horas

Imágenes de esta mañana de la V-21 desde una de las cámaras de la DGT

Imágenes de esta mañana de la V-21 desde una de las cámaras de la DGT / DGT

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Carlos Jover

El tráfico vuelve a complicarse este lunes 14 de septiembre en los principales accesos a València. Según el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT) se registra alrededor de 29 kilómetros de retenciones en las carreteras del área metropolitana, con especial incidencia en la Pista de Ademuz, donde un accidente, que se ha producido a primera hora, sigue dificultando la circulación.

El siniestro se ha producido a la altura de Paterna y en sentido de salida de València, provocando importantes problemas para los conductores que circulan por esta vía durante la mañana.

Retenciones en los principales accesos a València

La Pista de Silla también presenta circulación lenta en sentido entrada a València, habitual en estas primeras horas de un lunes laborable, con retenciones en los tramos comprendidos entre Silla y Beniparrell y entre Alfafar y la entrada a la ciudad.

La V-30 suma otro de los puntos conflictivos de la mañana, con tráfico lento entre San Isidro y Mislata. En las inmediaciones también se registra congestión en la A-3, con colas entre Quart de Poblet y Xirivella en dirección a València.

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Por su parte, la A-7 presenta retenciones entre Manises y Paterna, en sentido Barcelona, mientras que la V-21 también registra dificultades para los vehículos que intentan acceder a València.

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