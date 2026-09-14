El contraste térmico de la Comunitat Valenciana: de mínimas de 4 grados a noches de más de 22

La Comunitat Valenciana ha vivido una madrugada de fuertes contrastes térmicos, con temperaturas que han oscilado entre los 4,3 y los 22,3 ºC dependiendo de la zona y de la ubicación de las estaciones meteorológicas. Una diferencia de 18 grados que refleja el distinto comportamiento de las temperaturas entre el interior y el litoral.

Mínimas de 5 grados en el interior de la Comunitat Valenciana

La mínima más baja se ha registrado en la estación de Bocairent-Rambla de Mariola, con 4,3 ºC. También se han alcanzado los 5 ºC en Vilafranca-Pla de Mossorro, mientras que otras estaciones del interior y de zonas elevadas han marcado valores de 6,1 ºC en Bocairent-Càmping Mariola y Xixona-Rambla de la Sarga, y 6,2 ºC en Ares del Maestrat-Pla de la Pinella.

En el extremo contrario aparecen los registros de las zonas costeras. La mínima más alta ha sido de 22,3 ºC en Calp, mientras que la isla de Tabarca, Torrevieja y Pilar de la Horadada han registrado 22,2 ºC.

Hay que tener en cuenta que estos datos corresponden a estaciones meteorológicas concretas y no a las temperaturas mínimas generales de los municipios. Algunas de ellas están situadas en zonas altas o con unas condiciones orográficas particulares, por lo que pueden registrar valores muy diferentes a los de los núcleos urbanos.

La estabilidad estará presente hasta el miércoles

La jornada todavía mantiene un ambiente relativamente estable y cálido. En València, por ejemplo, AEMET prevé para este lunes una máxima de alrededor de 28 ºC, mientras que el martes se mantendrán valores similares.

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Sin embargo, el tiempo cambiará a partir del miércoles, con un aumento de la inestabilidad que será más acusado durante el jueves. La previsión apunta a lluvias, tormentas y un descenso de las temperaturas en la Comunitat Valenciana, con posibilidad de fenómenos localmente intensos, especialmente en el interior norte de Castellón, dónde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para miércoles,