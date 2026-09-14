El antes y el después en la playa de Babilonia de Guardamar del Segura

La larga lucha entre los propietarios de las casas de la playa de Babilonia y la dirección general de Costas del Ministerio de Transición ecológica ha logrado una pausa gracias a la intervención de la Generalitat. Las viviendas ubicadas en frente del cordon dunar de Guardamar del Segura, declarado LIC "Lugar de interés comunitario" y parte de la Red Natura 2000, y construidas a principios del siglo XX están en plena zona de dominio público marítimo terrestre. Una concesión abocada a la extinción, tal como han perseguido las sucesivas leyes de costas en democracia. Pero que los propietarios de las casas de la playa de Babilonia han peleado en los tribunales, aunque tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo rechazaron sus demandas para conseguir la ansiada prórroga para sus casas.

Las sesenta viviendas de la Playa de Babilonia iban a ser derribadas a partir del 15 de septiembre de 2025. Pero la intervención de la Generalitat, al adoptar medidas cautelares de protección patrimonial y promover la declaración del enclave de Guardamar como "núcleo urbano con especial valor etnológico" propició la paralización de las demoliciones previstas. Incluso ya aprobadas por los propietarias, ya que habían buscado la empresa responsable de la demolición de las casas (el derribo corre a cargo de los concesionarios, según marca la ley) para evitar que el Gobierno central les cargara el coste del derribo. Incluso contaban ya con licencia de obras municipal para el derribo.

La intervención de la Generalitat ha facilitado una prórroga a las casas de la Playa de Babilonia que creyeron haber vivido en 2025 su último verano. Al que han sumado el de 2026. Pero también ha sido lo que ha motivado que el Constitucional haya decidido suspender el artículo 17 de la ley de la costa valenciana, que regula los "enclaves etnológicos". Mientras decide si es inconstitucional junto a dos disposiciones adicionales más de la ley de la costa valenciana, por invadir competencias estatales. Y, en palabras del abogado del Estado que ha presentado el recurso de inconstitucionalidad, la intervención de la Generalitat "impide la ejecución de las actuaciones de regeneración ambiental proyectadas por la administración del Estado, prolonga el deterioro del dominio público marítimo-terrestre de un espacio integrado en la Red Natura 2000, compromete la regeneración de la costa, dificulta la recuperación del sistema dunar y afecta a la seguridad de las personas".

Deslinde del dominio público marítimo terrestre de la playa de Babilonia

De los tres grandes argumentos exhibidos por la Abogacía del Estado, la interrupción del derribo de las casas de la playa de Babilonia y por tatno de la recuperación del dominio público marítimo-terrestre es lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a suspender la vigencia del artículo 17 que regula los "núcleos etnológicos" en la costa. Una figura urbanística y patrimonial en vigor desde junio de 2025 a la que, por ahora, sólo se habían acogido formalmente los municipios de Guardamar del Segura y Moncofa, según han confirmado fuentes de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. Aunque otras poblaciones barajaban sumarse a esta especie de escudo antideslindes: Nules, Dénia, Oliva, estaban en capilla... Ninguno podrá acogerse al artículo 17 de la ley de la costa valenciana hasta que el Constitucional decida si es o no inconstitucional.

Las expectativas no son buenas. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo ya rechazaron el recurso presentado por un particular que solicitaba la prórroga de la concesión para mantener su vivienda, legalizada como vivienda el 21 de septiembre de 1942 por un propietario, que posteriormente fue transferida a otro dueño el 21 de marzo de 1994, que fue el que presentó los recursos rechazados.

El fallo del Supremo del 2 de marzo de 2023 que zanjó la batalla legal entre los propietarios y el Miteco fue taxativo. Y además creó jurisprudencia. La sentencia suscrita por cinco magistrados de la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de la que fue ponente Carlos Lesmes dio la razón al Miteco, en contra de la demanda del propietario de la vivienda (extensible, por tanto al resto de casas). El Supremo confirma que Costas puede denegar la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de ley de costas de 1988 (modificada en sucesivas leyes, reglamentos y decretos) y que fijaba un plazo de treinta años para la concesión de las viviendas en dominio público marítimo terrestre. Un plazo que el PP amplió a 75 años) pero que el Constitucional también anuló en 2015. El Alto Tribunal también valida que esta negativa a prorrogar la concesión se base en "razones ambientales, de protección del litoral o de inseguridad para las personas".