La Aemet confirma noches tropicales y calor estival antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana

Septiembre avanza hacia su segunda mitad, pero el verano meteorológico se niega a dar tregua en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé unas jornadas marcadas por temperaturas por encima de lo habitual para esta época del año, con la persistencia de noches tropicales generalizadas en buena parte del territorio, aunque la inestabilidad comenzará a abrirse paso en forma de chubascos y tormentas en el interior.

Temperaturas al alza y ambiente estival

Mañana, 15 de septiembre, la previsión marca cielos poco nubosos o despejados en toda la Comunitat Valenciana y un repunte térmico claro. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este y sur, con intervalos moderados por la tarde. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en la mitad norte y zonas interiores, mientras que las máximas lo harán en la mitad sur y el interior norte. Los termómetros en las capitales de provincia se moverán en valores plenamente veraniegos:

València: 19 ºC / 31

19 ºC / 31 Alacant: 20 ºC / 31 ºC

20 ºC / 31 ºC Castelló de la Plana: 19 ºC / 31 ºC

La Aemet confirma noches tropicales y calor antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

Las noches tropicales no se marchan

Uno de los grandes protagonistas de este inicio de quincena es el calor nocturno. Dormir con temperaturas por encima de los 20 ºC sigue siendo la tónica habitual en numerosos municipios de la costa y prelitoral valenciano, donde las noches tropicales se resisten a marcharse.

Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves se registrarán mínimas de 21 ºC en Castelló de la Plana, Torreblanca y Benidorm, y de 20 ºC en València, Cullera, Gandia, Dénia, Alacant, Torrevieja y Vinaròs.

Asimismo, en la noche del jueves y la madrugada del viernes el calor nocturno incluso ganará presencia en algunas zonas. Las mínimas alcanzarán los 22 ºC en Cullera, Alacant y Torrevieja; los 21 ºC en València, Gandia y Benidorm; y se mantendrán en los 20 ºC en puntos como Catadau, Sumacàrcer, Xàtiva, Dénia, Elx, Castelló de la Plana y Torreblanca.

La Aemet confirma noches tropicales y calor antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana. / Redacción Levante-EMV

Nubosidad de evolución y tormentas en el interior

A pesar de las altas temperaturas diurnas y nocturnas, la atmósfera empezará a inestabilizarse a partir del miércoles. A la nubosidad de evolución diurna en el interior le seguirán chubascos vespertinos ocasionalmente tormentosos, afectando principalmente al interior norte y sur de Castellón.

Ante este escenario, la Aemet ha activado la alerta amarilla por tormentas en las zonas colindantes de Gúdar y Maestrazgo (Aragón), advirtiendo de probables chubascos fuertes acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Este repunte de la inestabilidad tendrá su reflejo en los termómetros diurnos. El miércoles las máximas descenderán de forma localmente notable en el interior de Valencia, y el jueves el descenso térmico se extenderá a la mitad norte, dejando las máximas en València en unos más suaves 26 ºC, y en 27 ºC en Castelló de la Plana, mientras Alacant mantendrá los 29 ºC.

La Aemet confirma noches tropicales y calor antes de la llegada de tormentas a la Comunitat Valenciana. / Miguel Angel Montesinos

Un verano histórico marcado por el calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. La temperatura media del verano se ha situado en 24,5 °C, superando en 0,3 °C el anterior récord de 2025 y rebasando en 2,4 °C el promedio del período de referencia 1991-2020. Los diez veranos más cálidos de la serie se concentran en el siglo XXI, y siete de los ocho más cálidos se han registrado desde 2015.

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

El aspecto más destacado del periodo estival ha sido la persistencia del calor extremo. En el ámbito de la Península y Baleares se han contabilizado 61 días bajo condiciones de ola de calor, un récord absoluto que supera con creces los veranos de 2022 (41 días) y 2025 (36 días), lo que significa que aproximadamente dos de cada tres días del verano se han registrado temperaturas extremadamente altas.

Cómo se han distribuído las olas de calor Primera ola: Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias.

Del 20 al 27 de junio, con una duración de 8 días y afectando a 42 provincias. Segunda ola: Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C.

Del 2 al 24 de julio, abarcando 37 provincias y consolidándose como la más intensa del verano, con una anomalía de 3,9 °C. Tercera ola: Del 28 de julio al 20 de agosto, con 32 provincias afectadas.

Las olas de calor de julio y agosto han alcanzado los 23 y 24 días de duración respectivamente, situándose como la tercera y segunda más largas desde 1975, solo por detrás de la registrada en julio de 2015 (26 días).

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el verano de 2026 ha sido el más cálido de la serie histórica en España, con registros que arrancan en 1961. / Aemet

Además, las condiciones veraniegas se han prolongado más allá de los límites trimestrales. A finales de mayo ya se experimentaron valores propios de julio y, de forma excepcional, en pleno septiembre (ya dentro del otoño meteorológico) se ha desarrollado de manera provisional otra ola de calor entre los días 2 y 7, con seis jornadas de duración y 16 provincias afectadas. Se trata de la quinta ola de calor registrada en un mes de septiembre en la serie histórica, tras las de 1987, 1988, 2006 y 2016. Por su parte, en Canarias se contabilizó una ola de calor entre el 1 y el 5 de agosto en ambas provincias del archipiélago.