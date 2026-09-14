Función Pública prevé 3 millones de euros para reducir la jornada de sus funcionarios

El departamento de Función Pública de la Generalitat Valenciana avanza hacia la reducción de la jornada laboral del personal de la Administración de la Generalitat. La mesa sectorial con los sindicatos ha acordado este lunes poner en marcha la medida, que el Consell se comprometió a activar en los diferentes departamentos, incluidos Sanidad y Educación, a partir del próximo 1 de enero de 2027. Aunque la mesa de este lunes era la de Función Pública, por lo que el resto de grandes áreas (Sanidad, Educación y Justicia) han de hacer lo propio en sus respectivas mesas sectoriales.

En la mesa, a preguntas de UGT, desde Función Pública se ha informado que, según los cálculos realizados para la aplicación de la reducción de jornada, se necesitará la contratación de empleados públicos, especialmente "en aquellos centros donde el personal trabaja a turnos; principalmente, en los centros socio-sanitarios". Se prevé que el aumento de personal suponga una cifra ligeramente superior a los 3 millones de euros para las arcas públicas, ya que deben cubrirse turnos y puestos, teniendo en cuenta que el cómputo anual de la jornada se reducirá en más de 60 horas anuales por empleado.

El acuerdo de este lunes supone dar cobertura jurídica a la medida matizando el decreto vigente de condiciones de trabajo, donde se condicionaba la implantación de las 35 horas a la estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Esa previsión, que existía también en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, ya desapareció en las cuentas del Gobierno de 2023 en base al Acuerdo para una Administración del siglo XXI que firmaron UGT y CCOO con el Gobierno central.

En ese sentido, la UGT ha agradecido al Ejecutivo autonómico solventar esta "cuestión técnica" y pero ha señalado que la aplicación práctica de las 35 horas "dependerá de que el Consell apruebe su puesta en marcha" prevista para principios de 2027, según el compromiso del conseller de Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

La medida permitirá avanzar hacia la implantación de una jornada general de 35 horas semanales y de una jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos, que se aplicarán a más de 21.200 empleados de la administración valenciana.

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La Generalitat ha asegurado que la medida está orientada a "seguir modernizando la Administración de la Generalitat y mejorar la organización del trabajo, dentro de un modelo basado en la eficiencia, la responsabilidad y la prestación de unos servicios públicos de calidad". "La implantación de la medida se realizará, además, sin afectar al cumplimiento del objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público, de acuerdo con la normativa estatal básica", ha destacado el Consell en este sentido.