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Isabel Olmos advierte de la inacción tras la dana: "Hay cuestiones que ni se han abordado ni implantado, como la alerta negra o la reforma del Cecopi"

Isabel Olmos, sobre la gestión de la dana ante la llegada del otoño: "El tiempo juega en nuestra contra"

Isabel Olmos, sobre la gestión de la dana ante la llegada del otoño: "El tiempo juega en nuestra contra"

Levante-EMV

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València

A un mes y medio de conmemorar el segundo aniversario de «una de las tragedias más importantes que han vivido los valencianos», Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, señala en su videoanálisis la urgencia de «repasar, hacer balance y ver qué se ha hecho y qué queda por hacer».

Olmos destaca que, junto al impacto emocional de recordar aquellos días, el foco debe ponerse en la gestión institucional: «cabe ver qué han hecho las administraciones, qué no y cómo puede impactarnos en caso de un episodio similar».

Entre las principales controversias, la subdirectora subraya la preocupación ciudadana por «la limpieza del cauce del río» y las diferencias en la reconstrucción, donde «en algunos municipios los puentes se están rehaciendo, pero en otros no hay señales de vida».

Asimismo, critica la inacción del Consell respecto a los planes del teniente general Gan Pampols, nombrado en su día por Carlos Mazón para la reconstrucción: «mucho tiempo después de haberse ido, a mes y medio del segundo aniversario de la dana, hay cuestiones en el aire que ni tan solo se han abordado ni implantado, como la alerta negra o la reforma del Cecopi».

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Olmos concluye recordando que la política «se hace en el día a día y en la calle» y advierte de que «si durante todo este tiempo, con todas las medidas que propuso Gan Pampols, la Generalitat Valenciana no ha aplicado ninguna, es una cuestión a tener en cuenta porque el tiempo, siempre en este territorio —y más cuando se acerca el otoño— juega en nuestra contra».

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