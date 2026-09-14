Vaivén
'Juego de tronos' y García Márquez ante la situación de Llorca
La realidad, dicen, supera a la ficción, pero a ella se suele recurrir con asiduidad para comparar lo que ocurre. Especialmente en política, donde las citas a libros, series o películas son constantes (también para erigirse bien con gustos mundanos o con fondo leído). Así, este lunes, PSPV y Compromís han tirado de esas referencias literarias para tratar de meter un dedo en el ojo del PPCV y hablar de la situación de Juanfran Pérez Llorca y la falta de confirmación de su candidatura a la Generalitat por parte de la dirección nacional del partido.
El síndic socialista, José Muñoz, vio en la cena de inicio de curso del PPCV una especie de "boda roja", uno de los capítulos más famosos (y sangrientos) de Juego de tronos, en el que, agregó, nadie se fía de nadie, comparándolo con la coincidencia en el mismo acto del propio Llorca, Vicent Mompó y la portavoz de Génova, Ester Muñoz. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, tiró de referencias literarias a Gabriel García Márquez para indicar que el actual jefe del Consell "no tiene quien le escriba", igual que el coronel de la novela del premio Nobel colombiano.
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