Dos ministros, Patxi López y referentes sociales escoltarán a Morant en el inicio de su carrera electoral

El PSPV ensaya este fin de semana su precampaña electoral en Alicante. Los socialistas valencianos han planteado una convención política al más puro estilo estadounidense como primeros trazos para elaborar el programa con el que concurrirán a las elecciones que, previsiblemente, serán en mayo de 2027. Si bien, el evento servirá para activar la maquinaria de la formación, mostrando una parte de los referentes que servirán para alentar a sus votantes, incluidos aquellos que no cuentan con cargos ni responsabilidades dentro de la organización, pero sí pueden ser un reclamo en el espacio progresista.

De ahí que en la lista de nombres propios que participarán en las dos jornadas que se celebrarán en la Universidad de Alicante pueden verse los de dirigente del partido así como aquellos que han de visibilizar la "apertura a la sociedad" que ha reivindicado la líder de la federación, Diana Morant. Así, de los primeros, se prevé la intervención de tres ministros (Elma Saiz y Arcadi España además de Morant), el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, o la secretaria de Organización, Rebeca Torró, aunque no se prevé que acuda Pedro Sánchez. "Ya hay bastantes actores interesantes", expresó este lunes el síndic del PSPV, José Muñoz, al ser preguntado por su ausencia.

De los segundos, el proceso de apertura del partido se materializará en la convención con la participación de 'influencers' del ámbito digital próximos a la izquierda, como Sarah Santaolalla o Elena Reinés, así como dirigentes sociales vinculados a la educación (por ejemplo, una maestra y un director de instituto), a la sanidad y los servicios sociales (intervendrá un enfermero, un médico y un trabajador social) y representantes de los sindicatos (los líderes de UGT PV y CCOO PV), de la lucha por la memoria democrática, de las asociaciones de víctimas de la dana, la causa palestina o los derechos de las personas migrantes, temas que espolean al electorado progresista y que han servido de contraposición frente al Consell.

Imagen del secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, en la presentación de la convención en Alicante. / Levante-EMV

También destacará la participación de Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, dentro del panel 'Recuperar el valor de la democracia'; junto a otras dos abogadas de Atocha, el despacho que sufrió el atentado de la ultraderecha en plena Transición: Paca Sahuquillo, quien también es presidenta del PSOE Madrid y Cristina Almeida, quien fue una de las fundadoras de Izquierda Unida. De este partido, en una forma de lanzar guiños hacia el electorado de izquierdas, también estará la ex portavoz de Esquerra Unida en las Corts, Glòria Marcos, dentro de la mesa redonda 'Recuperar la agenda feminista'.

En busca de la "alternativa"

En total, el PSPV celebrará una veintena de mesas redondas, conferencias y ponencias divididas en tres espacios y que servirán para dar un primer esbozo del programa electoral, unas primeras líneas escritas con la tinta de las intervenciones de la sociedad civil y de cargos de la formación. "Es de ese diálogo de la sociedad del que saldrá la alternativa", reivindicó ante los medios Muñoz. Esos trazos se presentarán el domingo en forma de conclusiones antes de la clausura que protagonizarán el líder provincial del partido en Alicante, Rubén Alfaro, y la ya oficialmente candidata a la Generalitat, Diana Morant.

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El PSPV no solo lucirá la confirmación de Morant como cabeza de cartel y una primera bandera programática, sino que también lo hará de algunos de sus aspirantes municipales. De hecho, tras la confirmación de la primera tanda de nombramientos en localidades de más de 20.000 habitantes, los socialistas aprovecharán la veintena de mesas redondas para que en ellas participen o moderen algunos de sus candidatos a estas ciudades como Pilar Bernabé en València en la mesa de Igualdad; Andres Campos, aspirante en Torrent, en la de Palestina o María José Ripoll, candidata en Dénia, en la de Vivienda. También tendrán su espacio alcaldes que apuntan a repetir al frente de sus listas locales y que tienen peso interno como Tania Baños, Carlos Fernández Bielsa o Eva Sanz.