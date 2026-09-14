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Nuevo director de comunicación en la Delegación del Gobierno

La secretaria general del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, durante la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Valencia, a 7 de septiembre de 2026, en Valencia (España). 07 SEPTIEMBRE 2026 Rober Solsona / Europa Press 07/09/2026. Pilar Bernabé;Rober Solsona

La secretaria general del PSPV en Valencia, Pilar Bernabé, durante la presentación de su candidatura a la Alcaldía de Valencia, a 7 de septiembre de 2026, en Valencia (España). 07 SEPTIEMBRE 2026 Rober Solsona / Europa Press 07/09/2026. Pilar Bernabé;Rober Solsona / Rober Solsona / Europa Press

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Redacción Levante-EMV

València

La socialista Pilar Bernabé ha completado este lunes el movimiento de fichas en su equipo más cercano con la oficialización del nombramiento de Vicent Chilet como nuevo responsable de comunicación de la Delegación del Gobierno. Chilet, ex redactor en Levante-EMV y que ya ocupaba un cargo en este departamento, cubre así el hueco que dejó hace escasos días Alejandro García, el anterior responsable y que ha pasado a formar parte del grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de València, donde Bernabé concurrirá como candidata en las próximas elecciones.

El nuevo encargado de la comunicación de la institución ha elogiado a su antecesor en un mensaje remitido a los medios en el que ha confirmado que toma el "relevo" de García, de quien ha dicho que "deja el listón muy alto" tras su paso por la plaza del Temple.

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