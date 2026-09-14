El plan de choque tras el incendio de la Calderona incluye medidas por más de medio millón de euros pero no en cortafuegos

Son solo medidas de “emergencia”, que se llevarán a cabo en los primeros seis meses después del incendio forestal de la Serra Calderona que, este mes de agosto, calcinó 597 hectáreas de parque natural, y en ellas se incluyen, sobre todo, actuaciones para garantizar el acceso a la zona quemada y asegurarla. Por valor de 685.000 euros, el plan contempla acciones como el acondicionamiento de pistas forestales, adecuación de taludes y reparación de muros. Pero lo que no contempla, aún, son novedades o avances sobre los ocho tramos de cortafuegos pendientes de ejecución o de adaptación desde 2017 en los municipios de Gátova, Marines y Olocau.

Los alcaldes de los tres municipios pidieron a la Generalitat, la mañana del mismo día del incendio , la ejecución de un cortafuegos de orden 1 (hay tres órdenes, en función de la anchura según la superficie que engloban) a lo largo de la carretera CV-25, de Llíria a Segorbe, según el escrito conjunto firmado por los alcaldes de los tres municipios.

El alcalde de Gátova, Jesús Salmerón (Partido Popular), el de Marines, Juan Romero (Compromís) y de Olocau, Antonio Ropero (PSPV), reclamaban por escrito esa actuación preventiva, conforme, recordaban, al Plan de prevención de incendios forestales del parque natural de la Serra Calderona. Su primera versión se aprobó en 2006 y se revisó en 2018 y, desde entonces, queda pendiente ejecutar los cortafuegos.

Zona afectada por el incendio forestal de la Serra Calderona / GVA

Este lunes, los alcaldes de los municipios afectados y aledaños se han reunido con el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en Gátova, para conocer el plan de emergencia para la restauración post-incendio forestal. En una reunión previa, el de los cortafuegos ha sido uno de los asuntos que se ha abordado. El alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, ha explicado que la Generalitat les ha comunicado que se trabaja para modificar la normativa, porque el principal problema, dice, es que la mayor parte del monte es de titularidad privada. De hecho, lo es un 80% del terreno del término municipal de Gátova. De momento, dice el alcalde, lo que ya están haciendo los ayuntamientos es gestionar los permisos de los propietarios para poder intervenir.

La titularidad privada de ese área es también a lo que aludía la Generalitat para explicar las dificultades en la ejecución de los cortafuegos. "Es una comarca donde se ha invertido casi un millón de euros en el mantenimiento del cortafuego de la zona. Hay un proyecto antiguo ahí que tiene la dificultad de necesitar la disponibilidad de terrenos particulares, y eso conlleva mucho trámite", declaró el conseller. Según explicó en agosto, se trata de una carretera corta de montaña con una franja de influencia reducida, lo que exige desarrollar un proyecto complejo que pasa necesariamente por incorporar parcelas privadas, un trámite administrativo que se ha “ido haciendo largo”.

Más de medio millón en los primeros seis meses

Pero el plan sí incluye algunas otras actuaciones, más de emergencia que estructurales. El presupuesto de las actuaciones de la primera fase -que ya han comenzado- asciende a 684.594 euros, con un plazo de ejecución previsto de seis meses. Martínez Mus ha presentado este plan en el observatorio de vigilancia forestal El Pico del Águila, un área muy castigada por el incendio que afectó a 597,28 hectáreas dentro del Parque Natural de la Serra Calderona.

El conseller y los alcaldes en la zona afectada por el incendio forestal de la Serra Calderona / GVA

El plan se centra, entre otras cosas, en el tratamiento de la vegetación gravemente afectada en prácticamente toda la superficie quemada. El desastre en la zona es importante, y la memoria del plan de trabajo detalla toda esa afección: árboles “con pies calcinados o completamente afectados en su parte aérea y gran cantidad de cenizas y sedimentos finos en el suelo”, hierbas y arbustos “totalmente quemados” en la mayor parte del área, u hojarasca “totalmente consumida por el fuego en gran parte del área”.

Así que en las zonas arboladas se retirarán y tratarán los restos mediante trabajos de apeo, desramado, tronzado y astillado mientras que las zonas de matorral se realizarán trabajos de corte y astillado. Además, se ha detectado que los árboles o restos vegetales de grandes dimensiones junto a las pistas y caminos forestales pueden suponer un riesgo para la seguridad de los vehículos, especialmente durante la noche y después de episodios de viento o lluvia, por lo que se priorizarán estas zonas para realizar apeos controlados. También se utilizarán fajinas y albarradas para frenar la erosión y se procederá al descortezado de los árboles cuando sea necesario.

Asimismo, una parte fundamental de la actuación será la recuperación de las pistas forestales afectadas, tanto para restablecer su transitabilidad como para facilitar el acceso a las zonas quemadas y permitir el desarrollo de los trabajos posteriores de recuperación. “Tenemos pistas de entre 1,80 y 2 metros de amplitud, y se nos ha dicho que la idea es intentar ampliarlas hasta los 4 metros”, dice.

El conseller y los alcaldes en la zona afectada por el incendio forestal de la Serra Calderona / GVA

Las obras contemplan actuaciones sobre 63.784 metros cuadrados de firmes de caminos, además del acondicionamiento de los tramos deteriorados para protegerlos frente a los arrastres provocados por las lluvias. Cuando sea necesario, se aportarán materiales granulares o se pavimentarán determinados tramos con hormigón.

El plan incluye asimismo actuaciones para mejorar el drenaje y reducir los efectos de las lluvias. Para ello, se adecuarán las cunetas existentes y se construirán otras nuevas donde sea necesario, se mejorarán los pasos de agua y se protegerán los cruces con cauces. También se actuará sobre los taludes más vulnerables a la erosión y en el futuro se llevarán también a cabo actuaciones de reforestación en las siguientes fases del plan “para mejorar la composición de la flora”.

Observatorios forestales

En paralelo, se contemplan trabajos para mejorar la prevención en observatorios forestales dentro del dispositivo de vigilancia preventiva de incendios de la Comunitat Valenciana.

Zona afectada por el incendio forestal de la Serra Calderona / GVA

Desde la Generalitat destacan que están reforzando y modernizando la red de vigilancia preventiva con diez nuevos observatorios forestales, una actuación que supone una inversión de 2,1 millones de euros, financiada con fondos de la Unión Europea-Next Generation EU. De los diez observatorios previstos, nueve ya están en servicio. El de Tristán, en Segorbe, se encuentra actualmente en ejecución y está previsto que las obras finalicen en octubre.

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El Observatorio Forestal del Pico del Águila, en el que se han invertido más de 200.000 euros, forma parte de esta red de vigilancia preventiva y está en servicio desde julio de 2024.