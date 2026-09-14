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La presidenta del puerto, Mar Chao, progresa adecuadamente en integración lingüística

Mar Chao.

Mar Chao. / Francisco Calabuig

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Levante-EMV

València

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, la gallega Mar Chao, acaba de aprobar el examen A1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valèncià. No se ha quedado ahí en su voluntad de integración lingüística y, tras superar la prueba de conocimientos básicos de valenciano, ya se ha matriculado para el A2. Mar Chao nació en Vigo y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en Galicia, casi siempre vinculada a la actividad portuaria. Tras un paso por Puertos del Estado e Inditex, en 2023 aterrizó en València, primero como directora comercial del puerto para pasar unos meses más tarde a ser la primera mujer en la presidencia de la institución.

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