Primer paso para el archivo de las quejas de Pradas y Argüeso contra la jueza de la dana en el CGPJ

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya tiene sobre la mesa el informe sobre las quejas presentadas contra la jueza de la dana tanto por la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, como su ex 'número dos', Emilio Argüeso, los dos investigados en la instrucción judicial. También el letrado Rubén Gisbert había presentado un escrito contra la magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, por supuestas injerencias de su marido, también juez, al inicio de la investigación.

El informe, elaborado por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, pide archivar todas las denuncias, según ha publicado El Plural. La Comisión Permanente tiene previsto estudiar dos de ellas y lo previsible es que el órgano de gobierno de los jueces avale y acuerde los archivos, dado que es una posición que mantienen progresistas y conservadores.

Al CGPJ han llegado las quejas de la exconsellera Pradas, que vio su derecho de defensa "gravemente afectado" por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria".

La defensa de Pradas presentó una queja en mayo en la que ponía en cuestión el auto de imputación dictado por la jueza el pasado 10 de marzo, que hablaba de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro dictado el 9 de mayo donde se apuntaba a "manifiesta pasividad" a la hora de alertar. El letrado de Pradas también habló en su queja de "falta de imparcialidad" y de opiniones predeterminadas de la jueza o de "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios. Además, amplió después su queja por la forma en la que se transcribió su declaración del pasado 11 de abril.

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A estas quejas se sumó el pasado 31 de julio el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, cuya defensa pidió la suspensión de esta magistrada y de su marido, magistrado del Juzgado número 4 de Valencia, y que "continúe la instrucción su sustituto legal". Además de sumarse a los argumentos de Pradas, Argüeso acusó a la jueza de haber actuado de "forma antijurídica" al no acumular las acusaciones populares en la causa o de no concretar el motivo de las imputaciones.