Reducir la presencialidad mínima o aclarar los motivos de 'castigo': las alegaciones al nuevo sistema de teletrabajo de la Generalitat

El nuevo sistema de teletrabajo que ha planteado la Generalitat Valenciana para sus funcionarios es positivo, mejor que el anterior en muchos aspectos, pero mejorable según los sindicatos. Las organizaciones sindicales ven un avance muy positivo la flexibilización que plantea el borrador de Función Pública, y que permitirá estudiar el acceso al teletrabajo empleado por empleado frente a los programas colectivos que tantas críticas habían recibido por su rigidez y burocracia. Pero aspectos como aumentar el mínimo de plantilla presencial o las sanciones por incumplimientos reiterados generan dudas entre los representantes sindicales.

Como publicó Levante-EMV, el nuevo borrador modifica el régimen de presencialidad mínima obligatoria, aumentando del 20% al 40% el personal adscrito a una misma unidad que debe estar en la oficina. En la práctica, esto reduce a la mitad el margen de plantilla que puede estar teletrabajando simultáneamente en cualquier unidad. En ese sentido, las alegaciones de UGT piden volver al régimen anterior, que ya estaba en funcionamiento, al considerar que el nuevo umbral puede limitar el teletrabajo en periodos como el vacacional.

En general, tanto UGT como CSIF trasladan una valoración positiva de la norma, pero por ejemplo en materia de conciliación familiar, ambos sindicatos coinciden en pedir que el texto amplíe los supuestos que dan derecho al teletrabajo: UGT propone incorporar el cuidado de personas dependientes enfermas o accidentadas sin derecho a permiso, o el cierre de centros educativos por causas meteorológicas, mientras que CSIF reclama mejoras en los supuestos de embarazo, adaptaciones del puesto y necesidades de conciliación o salud para evitar que cada Conselleria tenga que interpretar caso por caso.

Ciudad administratica 9 Octubre / FERNANDO BUSTAMANTE

Los 'castigos' por incumplimientos y la discrecionalidad

Además, el departamento de Función Pública ha introducido en el reglamento un 'castigo' para aquellos empleados públicos cuando se constate incumplimiento de objetivos, alteración del equipo informático o inobservancia de las normas de seguridad. En esos casos, no solo se retirará la autorización de teletrabajo al empleado en cuestión sino que el borrador exige "haber transcurrido un año desde la revocación" para volver a tener derecho. En ese sentido, CSIF pide aclarar qué se entiende por "incumplimiento reiterado" de la normativa.

En esa línea, y para reducir la discrecionalidad de la norma, reclama concretar conceptos abiertos como qué puestos son teletrabajables o cuándo existe urgencia, y pide total transparencia con los puestos susceptibles de teletrabajo identificados en la Relación de Puestos de Trabajo y criterios públicos y previos para el personal. El sindicato cuestiona además el carácter vinculante de determinados informes y pide que las denegaciones estén motivadas, con plazos de preaviso razonables y audiencia a la persona afectada ante cualquier modificación o suspensión. Por otro lado, en sus alegaciones, pide agilizar los procedimientos, reduciendo el plazo de tres meses para resolver o reutilizando planes individuales cuando sea posible, y evitar que la falta de equipos informáticos o de presupuesto bloquee el ejercicio del derecho, proponiendo el uso voluntario y temporal de medios propios mientras la administración los facilita.

El borrador, por otro lado, establece un plazo de transición de un modelo a otro de cuatro meses pero UGT reclama ampliar a seis meses el periodo transitorio en el que convivirían los programas vigentes con los nuevos planes individuales, para dar margen a los servicios de personal a resolver las solicitudes.

Personal excluido y seguridad

Las alegaciones de CCOO están dirigidas a incorporar a personal al teletrabajo que con la normativa quedaría excluido. Como el personal no docente de los centros Labora, donde el programa ya funciona, según el sindicato, de forma eficaz y compatible con el servicio, el personal administrativo de los grupos C1 y C2 en centros educativos, o el personal de atención directa en el Sistema Valenciano de Servicios Sociales, citando el caso de las OAVD (Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito). Así, advierte de que la falta de personal no puede usarse como argumento para descartar el teletrabajo si responde a una deficiente planificación de plantillas.

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En materia de seguridad y salud, el sindicato rechaza que baste una declaración responsable del propio trabajador para garantizar unas condiciones seguras en el domicilio, y propone que sea el Servicio de Prevención el que realice visitas obligatorias al lugar de teletrabajo y emita un informe por escrito. Finalmente, en el baremo de selección, el sindicato pide puntuar con 3 puntos tener a cargo familiares dependientes que no convivan con la persona solicitante.