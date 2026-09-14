La UE alerta de que el 80 % del suelo valenciano se encuentra en riesgo alto de desertificación

Para la tierra valenciana, la desertificación hace ya tiempo que dejó de ser una amenaza lejana. Ahora se trata de un fenómeno asegurado para la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con un 42'38 % de su superficie afectada por los procesos de desertificación, según los datos mostrados en el estudio 'Hacia una mejor caracterización de la degradación de las tierras y la desertificación en la Unión Europea: una evaluación' realizado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El problema no implica la aparición de desiertos, sino la transformación de una tierra fértil hacia una árida, la erosión del suelo o la degradación de los terrenos agrícolas.

Se trata de una situación que no solo afecta a la autonomía valenciana, sino que afecta a España en su conjunto. 55.631 kilómetros cuadrados colocan al país como el más afectado por la desertificación dentro de la Unión Europea, cerca de un 53 % del territorio español que afecta a un 18'8 millones de personas. A nivel europeo, el 12 % del total del territorio continental se encuentra afectado por el fenómeno, una superficie total que ronda los 530.000 kilómetros cuadrados.

El diagnóstico del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea sobre la degradación de las tierras en la Unión Europea vuelve a situar a España en el epicentro de una emergencia callada, pero devastadora. Con más del 70 % de su territorio nacional expuesto a procesos de erosión y pérdida de fertilidad, nuestro país lidera un ranking ambiental tan preocupante como inadvertido.

Sin embargo, al descender al detalle territorial, la Comunitat Valenciana se sitúa como uno de los puntos más críticos de todo el mapa continental. Aquí la amenaza deja de ser un indicador estadístico para convertirse en un problema estructural: más del 80 % del suelo valenciano padece un riesgo alto o muy alto de degradación, con registros extremos que rozan la totalidad de la provincia de Alicante (99 %) y ahogan a buena parte de la de Valencia (81 %).

Lo que singulariza al territorio valenciano frente a la media nacional no es solo la extensión del deterioro, sino la violencia de sus mecanismos. Frente a la erosión pausada y laminar de otros puntos de la península, el suelo valenciano sufre un doble golpe demoledor. Por un lado, la recurrencia de episodios torrenciales y las danas que castigan terrenos secos, compactados o sepultados por el asfalto costero, arrastrando la capa fértil en cuestión de horas. Por otro, la insidiosa salinización de los acuíferos prelitorales, castigados por la sobreexplotación. Sin tierra sana no hay agricultura ni gestión posible del territorio; la advertencia europea exige pasar de la inercia a la acción.

Pero, ¿qué es realmente la desertificación? Pese a lo alarmista que pueda parecer el término, no hace referencia a un territorio que se va a transformar de forma inmediata en un desierto. En términos absolutos, la desertificación es la suma de la degradación de la tierra, una pérdida persistente de capacidad ecológica o productiva, con una serie de condiciones climáticas secas, entre las que se encuentran las áridas, semiáridas o las subhumedas secas.

desertificacion-ods-15-onu-ecosistemas.jpg. Clima. desertificación. sequia / MARCE ALVAREZ / LEV_020

El Centro Común de Ivestigación de la Comisión Europea combina tres componentes para medir el estado del suelo: el cambio del suelo, que analiza las transformaciones del territorio entre los años 2000 y 2018 y los cambios biofísicos de la vegetación; la productividad de la tierra, un estudio de las tendencias de la vegetación para detectar pérdidas de productividad; y el estado del suelo, entre los que se encuentran condicionantes como la erosión, contaminación o salinización.

Una vista al pasado y al futuro

Las causas del avance de la desertificación van mucho más allá de una mala gestión de la tierra y del ecosistema. Existen condicionantes que agravan la situación del suelo valenciano, especialmente la aridez, agravada por el cambio climático y causada por la irregularidad en las precipitaciones y la combinación de largos periodos de sequía. Procesos como la erosión, especialmente en pendiente o poca vegetación, y los incendios forestales, que provocan la desprotección del suelo y dificultan su recuperación de sobremanera, así como algunas prácticas agrícolas que mantienen la tierra desnuda o alteran su estructura.

A ello se suma la presión ejercida sobre los recursos hídricos y la gestión del regadío, dos factores que también forman parte de los factores relevantes del territorio valenciano. La acumulación de sales, la calidad del agua o la insuficiencia en el drenaje son varios de los factores que también reducen la productividad agrícola. El estudio europeo añade otros procesos menos visibles, como la pérdida de materia orgánica, la compactación, la contaminación y los desequilibrios de nutrientes, pero no menos relevantes que la transformación del territorio mediante cambios de uso o el sellado de superficies naturales y agrícolas. La desertificación es la suma de la interacción entre los factores climáticos y aquellos que provocan los humanos, capaces de reforzarse entre sí para acelerar un proceso que necesita frenarse.

Cortes de Pallás, zona con altas probabilidades de sufrir desertificación debido a los incendios / Germán Caballero / LEV

Las consecuencia del proceso son claras: una pérdida visible del suelo, pero también la carencia de un ecosístema incapaz de retener, sostener vegetación y mantener viva su productividad. La erosión puede transformar la tierra en capas más débiles que fértiles, reducir la materia orgánica y dificultar la regeneración natural, mientras que otros procesos como la salinización o la compactación pueden limitar todavía más el desarrollo de los cultivos. Una serie de circunstancias que intensificarían la situación debido al clima mediterráneo de la Comunitat Valenciana, caracterizado por sus escasas precipitaciones.

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El impacto también alcanza a la biodiversidad, los recursos hídricos y la capacidad del territorio para recuperarse después de incendios o episodios extremos. Un suelo con menor cobertura vegetal y menor capacidad de infiltración favorece la escorrentía, incrementa la erosión y puede entrar en una dinámica de degradación cada vez más difícil de revertir. A ello se suma el efecto económico y social: la pérdida de productividad puede aumentar los costes de las explotaciones agrícolas, reducir la rentabilidad de determinados cultivos y agravar las dificultades de las zonas rurales más dependientes del territorio. El estudio europeo, de hecho, vincula la desertificación con la exposición de millones de personas a áreas degradadas, lo que convierte el problema en una cuestión no solo ambiental, sino también productiva, territorial y social.