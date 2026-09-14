La Universitat de València abre las aulas a un nuevo curso con 50.000 alumnos y mayor demanda en Física, Medicina y Odontología

Vuelta al ‘cole’ también en la universidad. El alumnado de las diferente titulaciones de la Universitat de València (UV) ha arrancado las clases este lunes, 14 de septiembre. En total, alrededor de 50.000 personas cursarán este año alguna titulación de grado, posgrado, doctorado o título propio de la Universitat. De ellos, concretamente, 36.970 estudiantes, los que harán grados y dobles grados, han empezado este lunes las clases.

Casi todas las plazas en casi todas las titulaciones se han cubierto. Para el curso 2026-2027, la Universitat de València ofrecía 9.019 plazas de nuevo ingreso, es decir, para el primer curso de los diferentes estudios, de las que se ha llenado el 99,7 %. Este lunes, en los diferentes campus de la UV, trasiego y normalidad: alumnado en las aulas, estudiantes en las cafeterías y en la calle frente a las diferentes facultades, una imagen propia de septiembre. En concreto, el primer día de clase, han acudido a su centro 36.970 estudiantes de grado; y, en las próximas semanas se incorporarán 6.736 a los másteres oficiales y títulos propios.

De entre las diez titulaciones con la nota de corte más alta de la Comunitat Valenciana en las universidades públicas, la UV concentra cuatro grados: el Doble Grado en Física y Matemáticas, el Grado en Medicina, el Grado en Odontología y el Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática.

Lo que no está cerrado todavía es la cifra de cuántos estudiarán uno de los másteres oficiales, que comenzarán el mes que viene. De momento, son 4.853 las matrículas en estos estudios, aunque es una cifra que desde la universidad prevén que se incremente a lo largo del mes. Lo mismo ocurre con los estudios de doctorado, para los que todavía permanece abierta la inscripción y que la Universitat contabilizará en total a partir de octubre.

Primer día de clase en la Universitat de València / Fernando Bustamante

Con todo eso, la población universitaria en la UV rondará los 50.000 alumnos, según los cálculos de la propia institución para el curso 2026-2027. En esa cifra, eso sí, han contado también con la incorporación de los programas Erasmus, Internacional y SICUE.

Para este curso, se han incorporado, asimismo, 2.217 estudiantes Erasmus (cifra que supera en más de un centenar la del año pasado), y próximamente lo harán 101 de Programa Internacional y 251 de SICUE. Pero la movilidad total del estudiantado de la UV superará las 5.000 personas, puesto que se suman otros 2.531 estudiantes que harán este curso una estancia en otras universidades. De ellos, 2.224 lo harán a través de Erasmus Estudios, 104 del Programa Internacional y 203 de SICUE.

Casi 60 grados y más de 100 másteres

Desde la UV sacan pecho, además de su demanda, de su oferta: 59 titulaciones de grado y 16 dobles titulaciones, entre otras cosas. Además, ofrece más de un centenar de másteres oficiales y más de 60 programas de doctorado.

Primer día de clase en la Universitat de València / Fernando Bustamante

Eso en un curso en que la Universitat de València vuelve a situarse como la mejor universidad de la Comunitat Valenciana y entre las 400 mejores del mundo, según la nueva edición del Academic Ranking of World Universities (ARWU), también conocido como ranking de Shangái. Los resultados sitúan a la UV en el tramo 301-400 del mundo, y en la cuarta posición de España, junto a la Autónoma de Madrid, y las universidades de Granada y País Vasco. En concreto, la edición de 2026 sitúa a la Universitat de València en el tramo 301-400, después de que el año pasado apareciera entre las 201 y 300 mejores del mundo.

El reto de la financiación

El pasado viernes, un acto solemne inauguró de forma oficial el curso académico 2026-2027 en el 'paranimf' de la institución, ubicado en el Centre Cultural La Nau. Fue el pistoletazo de salida de “honor” del primer curso del nuevo rector, Juan Luis Gandía, al frente de la institución tras su elección a finales del pasado año académico.

Un nuevo curso que, consideró el rector en el acto de inauguración, estará marcado por el desafío de conseguir y afianzar suficiencia financiera en la Universitat de València. Para el rector, el Instrumento de Programación y Financiación Plurianual 2026-2029 de las universidades es “un avance”, pero reclamó su despliegue efectivo y recursos suficientes para atender tanto las obligaciones ordinarias como las necesidades singulares de las universidades públicas.

Primer día de clase en la Universitat de València / Fernando Bustamante

También reclamó que durante este curso la Generalitat y las universidades avancen en los mecanismos de actualización de la financiación. Eso mientras, por su parte, la institución tiene entre sus prioridades para el nuevo periodo la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de la Universitat, el relevo generacional de las plantillas, la transformación digital y la definición de un marco institucional para afrontar el impacto de la inteligencia artificial en la docencia y la investigación. Además, la UV pondrá en marcha un Observatorio del Estudiantado para conocer mejor las circunstancias que condicionan las trayectorias de sus alumnos.

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Este es, también para la universidad valenciana con más historia, un curso marcado por la reivindicación de los docentes de la enseñanza pública no universitaria. En el acto de apertura oficial, el rector recordó que el Consell de Govern aprobó el pasado 9 de junio, por unanimidad, una declaración institucional “en apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa y en defensa de la educación pública”. El rector aseguró que defender la universidad pública implica también defender el conjunto del sistema educativo público y garantizar las condiciones que permitan desarrollar sus objetivos.