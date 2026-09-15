Más de 39.000 migrantes ya cotizan en la C. Valenciana gracias al proceso de regularización

Uno de cada cuatro migrantes que solicitaron la regularización en la Comunitat Valenciana ya cotiza a la Seguridad Social. El crecimiento del empleo se ha mantenido en agosto, y buena parte se debe la proceso de regularización extraordinaria que puso en marcha el Gobierno central.

Así, a fecha de 31 de agosto, en la Comunitat Valenciana 39.830 extranjeros ya se han dado de alta en la Seguridad Social gracias a un proceso de regularización que permite trabajar con contrato desde el momento en el que se admite a trámite la solicitud del expediente, gracias a un NIE provisional.

Si se realiza una fotografía del mercado laboral a 31 de agosto, el número de personas extranjeras que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 337.917, en el contexto de una afiliación a la Seguridad Social de 22,4 millones de ocupados. De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 16.912, un 5%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 203.418 eran hombres, el 60,2%, y 134.499 mujeres, el 39,8%.

Afliados a la Seguridad Social tras el proceso de regularización extraordinaria. / Levante-EMV

En la Comunitat Valenciana, más de 167.000 personas presentaron sus solicitud al proceso de regularización, aunque finalmente solo 158.000 expedientes fueron admitidos a trámite. Así, la Comunitat Valenciana se situaba como la tercera autonomía con mayor volumen de solicitudes, con las provincias de Valencia y Alicante en el tercer y cuarto puesto a nivel nacional, respectivamente.

Las entidades sociales han trabajado en este proceso desde el minuto cero ofreciendo asesoramiento, ayudado en la expedición de algunos documentos imprescindibles (como el informe de vulnerabilidad para determinados casos) y ayudando a presentar el expediente, instan a los empresarios a contratar a los migrantes con el documento de "admisión a trámite". "El documento de admisión a trámite lleva un número de NIE provisional que luego será el definitivo. La persona afectada debe pedir también un número de la seguridad social y con eso ya se puede trabajar de forma legal. Pero hay empresarios que se muestran temerosos o que no aceptan ese documento y están dejando a las personas en un limbo injusto. Para ellos el tiempo empieza a correr desde el mismo momento que presentan la solicitud. Luego tendrán que renovar ese permiso en función de ese momento y se valorará el tiempo cotizado. Para el documento de admisión hay un plazo de 15 días que se incumple, y para la resolución definitiva en teoría hay 3 meses pero es más que posible que también se incumpla. Eso lo debe tener en cuenta el Gobierno y los empresarios deben contratar con un documento que está avalado y previsto para ese fin", explican desde el Movimiento Regularización Ya.

Afiliación media

De los 3.551.759 afiliados extranjeros de media registrados en agosto, 2.030.849 son hombres y 1.520.910 mujeres. Las mujeres representan ya cerca del 43% del total de trabajadores extranjeros afiliados. Alrededor del 27% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social española, con 407.350 cotizantes. Le sigue Colombia (368.901), Rumanía (336.681), Venezuela (248.550), Italia (222.158), Perú (140.467), China (137.872), y Ucrania (84.564).

Por sectores

Si en el conjunto de la afiliación representan el 15,9% de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En Hostelería representan el 33,6% de los afiliados; en Agricultura, el 28,1%; en Construcción suponen el 27%; en Actividades Administrativas, el 20,2% y en Transporte, el 18,5%.

Afiliados por comunidades autónomas / Levante-EMV

También tienen un peso destacado en los sistemas especiales ya que representan el 47,6% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2% del Sistema Especial Agrario.

Por otro lado, el número de trabajadores autónomos sigue creciendo y se sitúa en 537.660 lo que supone un 10,3% más que hace un año. Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 33,5% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres trabajadores por cuenta propia.

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Destaca también su presencia en otras actividades, como Actividades de los hogares (26,4%), Hostelería (25,7%), Actividades Administrativas (19,8%), Construcción (19%) y Actividades Inmobiliarias (18,5%).