Retrasos en Cercanías de Valencia en hora punta: hasta 50 minutos en varias líneas por una avería
Una incidencia registrada ayer lunes en la Estació del Nord quedó sin resolver y ha provocado importantes demoras en las líneas C1, C2, C3 y C6
También se ha visto afectada la larga distancia con 60 minutos de retraso en la salida de un Euromed con destino a Barcelona
EFE
Retrasos de hasta 60 minutos a primera hora de este martes 15 de septiembre en los trenes de Valencia. Los convoyes que circulan por la estación de València Nord recuperan progresivamente sus frecuencias habituales, aunque aún se registran retrasos de 50 minutos en los Cercanías debido a la incidencia técnica que se registró este lunes por la tarde y que no ha quedado solucionada hasta las siete de la mañana de hoy.
En el caso de los trenes de larga distancia, ha resultado afectado el Euromed que realiza el trayecto de València a Barcelona que tenía previsto salir a las 6:30 horas y ha salido con cerca de sesenta minutos de retraso.
Fuentes de Renfe han informado a EFE de que desde el inicio habitual del servicio a las 5:30 horas, y hasta las 8:00 horas, se han producido en las líneas de Cercanías C1, C2, C3 y C6 retrasos medios de treinta minutos y, en algunos trenes, de hasta 50 minutos.
Desde Adif han señalado que la incidencia técnica que se produjo a las 14:30 horas de este lunes a la salida de la Estació del Nord de València ha quedado solucionada finalmente sobre las siete de la mañana de este martes.
El motivo fue un enganchón entre el pantógrafo (mecanismo que transmite corriente eléctrica) y la catenaria a la salida de la Estació del Nord, por lo que por una vía entre esta estación y la de Fuente de San Luis no había tensión, según explicaron desde Adif.
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