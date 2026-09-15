Ábalos publica sus notas en Derecho

La cuenta de X ‘En el nombre de Ábalos’ ha publicado el expediente académico en la Facultad de Derecho de la Universitat de València del exministro. «Frente a su obsesión persecutoria: mi transparencia», titula el largo mensaje el exdirigente socialista condenado a prisión por el caso Mascarillas.

Ábalos actúa tras la petición a la Universitat en abril de 2025 formulada por quien el exmando socialista identifica como el exfiscal y abogado de Manos Limpias Ramiro Grau Morancho. Más allá de dar detalles del personaje (entre otros, que intentó personarse en el caso de Begoña Gómez) y su pasado en grupos ultra, según revela, el expediente académico revela que se quedó a 63 créditos del grado ya que se fue dejando asignaturas sin cursar.

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En todo caso, Ábalos precisa que en sus declaraciones de estudios solo dijo que tenía estudios de Derecho y que su única titulación es la de maestro.