La Aemet activa avisos naranja en Valencia ante una situación "meteorológica adversa": 40 l/m2 en una hora y granizo de hasta 4 cm

La inestabilidad meteorológica regresa a partir de este miércoles a la Comunitat Valenciana. La jornada de mañana está marcada por un aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas en toda la provincia de Valencia que amenaza con dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora y granizo de entre 3 y 4 centímetros de diámetro, especialmente en el interior y el prelitoral. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos se activan desde las cuatro de la tarde del martes y se mantendrán activos hasta las once de la noche.

En el sur de la provincia de Castellón, los avisos son de nivel amarillo. Las previsiones, en este caso, estiman una media de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En algunos puntos del interior, se podrían dar chubascos "locamente fuertes" y tormentas con hasta 80 l/m2 en solo dos o tres horas.

La Aemet alerta de "una situación meteorológica adversa por la tarde" debido a la "entrada de una vaguada atlántica por el norte peninsular a partir del mediodía". En capas bajas, se producirá la entrada de un flujo de levante húmedo de dos kilómetros de espesor que "puede intensificar las precipitaciones en Valencia". Se trata de una inestabilidad propia del mes de septiembre, según la Aemet.

La situación prevé que las tormentas se desarrollen en el interior durante la tarde y se desplacen posteriormente hasta la costa, donde descargarán a última hora de la tarde y durante la noche. Así se observa en la previsión de rayos estimados para la jornada de mañana.

Las lluvias se extenderán también al jueves, aunque se espera que sea "débiles y dispersas" en general. Por el momento, para esta jornada, no hay avisos activados en la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

Temperaturas a la baja

Las lluvias irán acompañadas de una bajada generalizada de las temperaturas. Las máximas del miércoles caerán por debajo los 30 grados en todo el territorio y los rondarán en la provincia de Alicante. El descenso se notará, especialmente, el jueves con máximas de 24 grados en el litoral de Valencia y 28 grados en Alicante. Las mínimas también serán inferiores a las de los últimos días con una media de 17 grados en el litoral y de entre 10 y 14 grados en el interior.