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La AVL ficha como jefa de gabinete de la presidenta a la periodista Violeta Tena

La Acadèmia Valenciana de la Llengua continúa con los cambios tras la renovación de un tercio de los académicos y la Presidencia

Violeta Tena.

Violeta Tena. / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Siguen los cambios en la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que en las últimas semanas ha remodelado un tercio de sus miembros y también la Presidència, ocupada ahora por la alcoyana Maria Àngels Francés.

La periodista Violeta Tena (Vilafranca, 1982) es la última incorporación de la institución, donde desde hoy ocupa el cargo de jefa de gabinete de la Presidencia. Tena, con una trayectoria periodística de dos décadas en el semanario El Temps, sustituye a la que fue la primera directora de À Punt, Empar Marco, y que en los últimos años ha sido la asesora principal de la anterior presidenta de la Acadèmia, Verònica Cantó.

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