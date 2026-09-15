El CGPJ aplaza la decisión sobre las quejas contra la jueza de la dana

No habrá decisión, por ahora, sobre las quejas presentadas contra la jueza de la dana. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido aplazar el estudio de los escritos presentados contra la magistrada por los dos investigados en la causa judicial, la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y el que fuera su 'número dos', Emilio Argüeso.

Entre los temas a tratar en la reunión de la Comisión Permanente de este martes figuraba precisamente la diligencia informativa incoada a raíz de ambas quejas pero, según explicaron desde el órgano, se ha acabado retirando del orden del día "para mayor estudio". El aplazamiento se produce sin fecha, así que la cuestión quedará en el aire hasta nuevas noticias.

Se esperaba una resolución este martes después de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, redactara y elevara su informe sobre la cuestión a la Comisión Permanente. En él, pedía precisamente archivar las denuncias, tanto las presentadas por los dos investigados como la del abogado y 'youtuber' Rubén Gisbert.

En un primer escrito, Pradas señaló que había visto su derecho de defensa "gravemente afectado" por resoluciones judiciales que, a su entender, contienen frases categóricas sin suficiente base probatoria y "afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria". La defensa de Pradas presentó una queja en mayo en la que ponía en cuestión el auto de imputación dictado por la jueza el pasado 10 de marzo, que hablaba de un aviso tardío y erróneo a la población, y otro dictado el 9 de mayo donde se apuntaba a "manifiesta pasividad" a la hora de alertar.

El letrado de Pradas también habló en su queja de "falta de imparcialidad" y de opiniones predeterminadas de la jueza o de "la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial", aludiendo a la supuesta presencia en el juzgado del marido de la magistrada, de la que informaron varios medios. Además, amplió después su queja por la forma en la que se transcribió su declaración del pasado 11 de abril.

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A estas quejas se sumó el pasado 31 de julio el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, cuya defensa pidió la suspensión de esta magistrada y de su marido, magistrado del Juzgado número 4 de Valencia, y que "continúe la instrucción su sustituto legal". Además de sumarse a los argumentos de Pradas, Argüeso acusó a la jueza de haber actuado de "forma antijurídica" al no acumular las acusaciones populares en la causa o de no concretar el motivo de las imputaciones.