Compromís se toma con calma las confluencias ante los movimientos en la izquierda

La noticia en Compromís es que apenas hay noticia, con bromas incluso de la excesiva tranquilidad y poca duración con la que ha transcurrido la reunión. Son otros tiempos, podría pensar algún veterano, rememorando cómo han sido otros procesos internos. De hecho, no hace falta irse más allá de un año y poco, cuando se produjo la crisis con Sumar. Pero, de momento, y a poco menos de 10 meses de las elecciones, los valencianistas han empezado el curso decisivo dándose un respiro interno ante los debates que ha de afrontar sobre sus confluencias.

Según varias fuentes presentes en la ejecutiva celebrada este lunes, la reunión ha sido "de trámite", sin grandes debates y con un nivel de acuerdo amplísimo en todos los temas. Y no es poco teniendo en cuenta que la ejecutiva de Compromís reúne a representantes de los tres partidos (Més, Iniciativa y Verds) así como dirigentes institucionales y no adscritos. Tampoco es que haya habido nada encima de la mesa que haya podido zarandear la nave.

En este sentido, fuentes de la coalición confirman que asuntos que pueden generar discrepancias internas como las candidaturas, las primarias o las alianzas con otros partidos de la izquierda no han formado parte del orden del día. Es un asunto que se irá resolviendo en las próximas semanas. No es que no haya prisa ni voluntad de avanzar en todos los procedimientos, pero tampoco se quiere correr porque todo proceso dentro de la coalición y en sus respectivos partidos requiere fuego lento.

Y eso que la actualidad va mandando y enviando mensajes. El sábado fue un claro ejemplo ya que mientras Compromís (a través de su coportavoz, Carles Esteve) participaba en un acto con los líderes de otros tres partidos de la izquierda alternativa (Podem, Esquerra Unida y ERPV) en València, a 365 kilómetros, en Madrid, Irene Montero presentaba su candidatura a unas primarias abiertas para una hipotética candidatura estatal que reúna al espacio progresista a la izquierda del PSOE.

Primarias en EU y Podem

Compromís no se ha sentido interpelado por ese llamamiento, pero evidencia que hay movimiento en la izquierda. De hecho, tanto EU como Podem, hipotéticos compañeros de viaje de la coalición en caso de lograrse la unidad para las autonómicas, ya han activado sus procesos para determinar a sus candidatos a estas elecciones. Es una preparación para unas hipotéticas negociaciones donde lo que no parece que vaya a ponerse en cuestión es quién será el candidato a la Generalitat.

Ahí aparece el nombre de Joan Baldoví, algo que asume hasta él mismo como se vio horas antes de dicha ejecutiva. "Es evidente que la persona que ostenta la sindicatura de Compromís será el candidato de Compromís a president de la Generalitat", expresó Baldoví, síndic de la coalición en las Corts, refiriéndose así a sí mismo como aspirante. Sus palabras que hubieran podido generar una tormenta en otras épocas, pasaron desapercibidas en la ejecutiva de la tarde, constatando que esta candidatura está más que asumida internamente a la espera de superar el "formalismo" para que sea oficial.

La izquierda alternativa se conjura para sobreponerse a sus batallas y el pesimismo / Eduardo Ripoll

Ese "formalismo", indicó el propio portavoz parlamentario, será "cuando los órganos de Compromís lo decidan", aunque posteriormente ha rebajado su nombramiento asegurando que estará "donde su partido le diga que esté" y ha reiterado su comparación entre su situación y la del jefe del Consell en que a él los suyos, sí le piden que sea el candidato. "Me dicen que quieren que encabece Compromís, pero cuando viene aquí Tellado (número dos del PP), Feijóo o Esther Muñoz a Llorca nadie le dice nada", reiteró.

"Ratificación mediante votación"

Que Baldoví va a ser el candidato de Compromís, o la candidatura que acabe surgiendo a la izquierda del PSPV, es un secreto a voces desde hace meses. En una entrevista en Levante-EMV en marzo, aseguró que se veía "con ganas, fuerzas e ilusión" para ser el cabeza de cartel de los valencianistas. Pero todos los partidos, y más una coalición como los valencianistas, tienen sus procesos y estos tienen todavía pendiente no solo la ratificación del propio candidato, sino cuál ha de ser el método para llevarlo a cabo.

Ahí aparece una palabra que ha sido protagonista siempre que hay elecciones: las primarias. Estas, de hecho, han vuelto a la primera línea en la izquierda con Irene Montero y su anuncio de presentarse a una votación de todos los simpatizantes de las formaciones progresistas para ser la cabeza de cartel de este espacio en las próximas generales. Esa vía, sin embargo, Baldoví ha evitado abrirla. "La realidad aquí es otra, es construir la alternativa a PP y Vox, va más allá de las siglas y las personas", ha expresado Baldoví.

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Es más, el propio síndic ha asegurado que Compromís no tiene una decisión tomada sobre cómo canalizar la participación de la militancia a la hora de confeccionar las candidaturas. Por ejemplo, en las tres últimas citas electorales para la Generalitat, la coalición celebró primarias abiertas para elegir todos los puestos de la papeleta a las Corts. Ahora esa posibilidad parece cerrada vistos los quebraderos de cabeza internos que genera, pero Baldoví ha indicado que "en todo caso habrá ratificación mediante votación" para elegir al president de la Generalitat.