Incendio forestal
Declarado un incendio forestal en Tuéjar: diez medios aéreos trabajan en las labores de extinción
El 112 ha movilizado un amplio dispositivo de emergencia en Tuéjar para frenar el avance de las llamas mediante la participación de unidades forestales, autobombas y varios medios aéreos
Se ha declarado un incendio forestal en el término municipal de Tuéjar, lo que ha activado un dispositivo de emergencia urgente para frenar el avance de las llamas.
Según ha informado el 112 a través de su cuenta de X, varios medios se han desplazado hasta la zona. Para las labores de extinción se han movilizado con urgencia 4 unidades terrestres y dos helitransportada de Bomberos Forestales de GVA junto a 4 autobombas, 8 medios aéreos para frenar el avance de las llamas a los que se suman 6 dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia, voluntarios de Chelva y Titaguas y una patrulla de la Guardia Civil que colaboran en las labores de seguridad y control de la zona afectada mientras los equipos de emergencia continúan trabajando intensamente sobre el terreno.
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