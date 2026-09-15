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Última hora del incendio forestal en Tuéjar
El fuego se ha iniciado sobre las 16.00 horas y ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de bomberos forestales, brigadas del Consorcio y voluntarios
Un total de catorce medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre trabajan desde primera hora de esta tarde para tratar de extinguir un incendio forestal declarado en el término municipal de Tuéjar.
A las 16 horas
El fuego se ha iniciado sobre las 16.00 horas de este martes y ha obligado a activar un importante operativo de emergencia. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, en la zona trabajan ocho medios aéreos de la Generalitat y otros dos aportados por el Gobierno, además de tres unidades helitransportadas de los Bomberos Forestales de la Generalitat.
El dispositivo desplegado sobre el terreno incluye también cuatro unidades terrestres de Bomberos Forestales, así como seis brigadas forestales y dos dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de València.
Voluntarios de Chelva y Titaguas
A las tareas de extinción se han sumado igualmente voluntarios de Chelva y Titaguas, mientras que una patrulla de la Guardia Civil colabora en las labores de seguridad y control de la zona afectada.
Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el avance de las llamas y tratar de estabilizar el incendio.
Diez medios aéreos
Un total de diez medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre trabajan desde primera hora de esta tarde para tratar de extinguir un incendio forestal declarado en el término municipal de Tuéjar.
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