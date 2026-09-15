El director de À Punt comparecerá en las Corts en plena polémica por el concurso comprado a Telemadrid

La parrilla parlamentaria tendrá cierto inicio televisivo. El director general de À Punt, Francisco Aura, será de los primeros cargos públicos en comparecer en el nuevo periodo de sesiones en una de las comisiones convocadas para la próxima semana, antes incluso del Debate de Política General, en un paso por la cámara autonómica que, sin embargo, no se prevé tranquilo para el responsable de la radiotelevisión pública valenciana ya que a él acudirá entre fuertes críticas de la izquierda y hasta petición de dimisión directa del PSPV.

La última polémica ha sido la emisión del programa 'Sopa de Letras' de Telemadrid, estrenado este lunes y que según ha publicado eldiario.es ha sido ya retirado de parrilla. El concurso, comprado directamente a la cadena madrileña y emitido tal cual, sin cambio alguno, no solo está íntegramente en castellano (una de las apuestas de la actual dirección desde su reformulación con la nueva ley) sino que su guion va marcado por referencias de este territorio, desde el cocido, Alcalá o museos de esta comunidad que servían como base del programa.

Es decir, no es que À Punt haya comprado los derechos de un concurso para poder hacer uno similar en clave valenciana y con productoras locales, algo que es relativamente habitual en el mundo audiovisual, sino que directamente ha tomado la misma cinta que se emite en Telemadrid para proyectarla en la cadena valenciana, sin valencianizar ni los contenidos ni optar por presentadores o concursantes valencianos. El programa, no obstante, se habría retirado ya este martes.

"Dan ganas de llorar que la tele pública se haya vendido a intereses que no tienen nada que ver con los valencianos", ha expresado al respecto el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha lamentado que el Consell busque "convertir À Punt en Telemadrid" para ser "un mecanismo al servicio del PP". "Estamos indignados, no es la televisión pública que queremos, es la réplica del Canal 9 que cerró el PP", ha añadido por su parte el síndic del PSPV, José Muñoz.

Estudios centrales de À Punt en Burjassot. / Levante-EMV

Los socialistas, de hecho, han ido más lejos y han reclamado la dimisión o destitución del director general de À Punt. Minutos antes de que lo pidiera el propio Muñoz, el PSPV envió un comunicado con declaraciones de la diputada Mercedes Caballero en las que pedía que si Aura no dimite, el Consell "lo cese inmediatamente”. "Después de un año y siete meses al frente de À Punt, Aura ha demostrado que no es la persona adecuada para dirigir la radiotelevisión pública valenciana", ha expresado.

"Gota que colma el vaso"

Las quejas del PSPV van más allá del programa Sopa de Letras. Caballero ha denunciado "sectarismo y falta de pluralidad” en otro programa emitido este lunes, ‘Panorama’, del que ha criticado el tratamiento de un reportaje sobre el abandono de tierras de cultivo, donde participaron el conseller de Agricultura y el portavoz de Vox en las Corts, "mientras se excluyó al resto de grupos de la oposición". “¿Con qué criterio se decide incluir al portavoz de Vox y no al resto de representantes parlamentarios? Esto no es pluralidad y una televisión pública tiene la obligación de garantizarla”, ha denunciado.

Con todo ello, la parlamentaria socialista ha señalado que la dirección de À Punt está incumpliendo los objetivos recogidos en la Ley 2/2024 de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, especialmente en su obligación de apoyar y fomentar el sector audiovisual valenciano y promover el uso y aprendizaje del valenciano. “Es la gota que colma el vaso”, ha afirmado Caballero, quien ha criticado que “las audiencias están por los suelos, los trabajadores están insatisfechos, las coberturas informativas son insuficientes y el sector audiovisual valenciano sigue olvidado”.

Asimismo, y como previa a la comparecencia que se prevé la próxima semana, ha registrado una batería de preguntas para cuestionar por los criterios para determinar si un evento se emite o no en directo aunque no estén los informativos en marcha como ocurrió con los incendios de este verano, que en varios momentos coincidieron con la emisión de corridas de toros, o manifestaciones como la que hubo este fin de semana por la educación pública.

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"¿Cuáles son los criterios establecidos por la dirección de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana para que À Punt decida retransmitir en directo o no una manifestación? ¿Desde qué órgano se toma esta dirección? ¿Es la Dirección general la que establece estos criterios o es la Dirección de Informativos?", ha cuestionado la parlamentaria que también ha planteado si habrá una programación especial por el segundo aniversario de la dana, si se retransmitirá la manifestación que se convoque y si se hará a través de producción externa.