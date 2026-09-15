El exportavoz del PSPV en València, Rafael Rubio, alega que el caso Azud no ha demostrado que las siglas "RR" lo identifiquen a él, según el recurso que ha presentado al auto de incoación de procedimiento abreviado, que da por finalizada la causa. Un recurso que la defensa de Rubio el abogado Virgilio Latorre, presenta directamente de apelación ante la sección tercera de la Audiencia de València, que es la que ha resuelto todos los recursos de esta macrocausa judicial que se inició en 2017, a partir de una inspección de la Agencia Tributaria tras recibir un anónimo sobre el elevado tren de vida de la familia Corbín Barberá, relacionada con la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá.

Un recurso que la defensa de Rubio dirige "contra el salto lógico y jurídico por el que la resolución da por delictivo su origen y lo conecta con un pretendido cohecho sin individualizar, suficientemente, el hecho antecedente ni un acto funcional propio de mi representado". Un ataque al auto que finaliza la instrucción que, según el letrado Virgilio Latorre, "no delimita, con la precisión exigible, el núcleo fáctico individual que permitiría sostener las imputaciones de cohecho y blanqueo: no concreta qué acto u omisión funcional se le atribuye, cuándo, cómo y a través de quién se habría producido la entrega de una dádiva su entrega o recepción, ni cuál es el enlace indiciario entre esa ventaja y los posteriores ingresos en efectivo".

Presuntas comisiones ingresadas mediante 77 imposiciones en el banco

La magistrada del Juzgado de Instrucción 13 de València acusa en su auto a Rafael Rubio de haber cobrado 197.256 euros en comisiones, que presuntamente ingresó en 77 imposiciones en el banco, por debajo de los 3.000 euros para no levantar sospechas. Unas presuntas mordidas cobradas, presuntamente, a cambio de guardar silencio en su labor de oposición respecto a los negocios entre el promotor Jaime Febrer y el vicealcalde Alfonso Grau.

"El auto -continúa el letrado en su escrito- no delimita qué concreta acción u omisión propia del cargo de Rafael Rubio habría sido objeto de venta, en qué momento se habría acordado, ni qué elemento de prueba permite afirmar el enlace entre aquella ventaja y la posterior operativa bancaria. Esta omisión impide controlar la subsunción y proyecta indebidamente sobre el recurrente una imputación abierta". Una indefinición que "impide controlar la corrección de la subsunción típica (si un hecho cometido se puede considerar delito) y ocasiona indefensión material" porque "la defensa queda privada de conocer el objeto real de la imputación y, por tanto, de combatirlo útilmente".

Las funciones de un portavoz

El abogado de Rafael Rubio solicita a la sección tercera de la Audiencia de València que revoque parcialmente el auto y sobresea la causa respecto al exportavoz socialista por "atipicidad e insuficiencia indiciaria" de los hechos que se le imputan. El recurso niega la existencia del delito de cohecho. "El auto no describe hechos que permitan identificar un acto funcional concreto, contrario a los deberes inherentes al cargo [de portavoz de la oposición, en el caso de Rubio], ni un acto debido cuya realización incumbiera a Rafael Rubio y que éste hubiera omitido o retrasado". Y entre las funciones de un concejal de la oposición está "una capacidad política general de interesarse por cuestiones municipales, pedir explicaciones o efectuar crítica pública" pero estas obligaciones "no equivalen a una competencia material ni a un deber jurídico concreto de intervención sobre la contabilidad, la deuda o una operación patrimonial. La eventual pasividad políticamente, cuya concurrencia en este supuesto además es más que discutible, no se transforma por sí misma en la omisión típica" del artículo 419 del Código Penal sobre el delito de cohecho. "La imputación de no 'llevar ningún control' no identifica, por ello, el acto funcional concreto, debido y omitido que exigiese el Código Penal vigente en 2007".

La defensa de Rubio también pone en duda la investigación policial que identifica en los listados intervenidos al empresario Jaime Febrer el presunto pago de cantidades de dinero a Rafael Rubio. "La afirmación policial incorporada al auto de que la letra «R» o «RR» de una tabla interna de costes se asociaba a Rafael Rubio y que a dicha sigla se vinculó una cantidad de 300.000 euros no prueba, por sí sola, ni la entrega de esa suma, ni su recepción por mi mandante, ni el pacto corrupto, ni la finalidad funcional que exige el tipo" delictivo.

Confusión de siglas

Incluso señala que la UCO de la Guardia Civil "no despeja la cuestión, sino que reconoce expresamente que las cuantías atribuidas indiciariamente a Rafael Rubio oscilan entre 300.000 y 750.000 euros y que “no [pueden] concretarse cuáles son las finalmente establecidas”. Además del asunto de las siglas. "Si R o RR viene referido a una persona concreta (y no a otras circunstancias y/o funciones) las variables son infinitas", arguye el letrado de la defensa. De hecho, recuerda que otra persona investigada en la causa también tiene las mismas letras iniciales de nombre y apellidos, y en otro su apellido también comienza con "R". Y, como las mayores alusiones se realizan en el "asunto colegios", el pago de una deuda que tenía el Ayuntamiento de València con ordenaciones religiosas, "tampoco resulta descartable que se tratase que la/s letras consignadas pudiesen estar dirigidas a nominar “Religiosos/as” en relación con algún centro dicente de esa naturaleza concreto o cantidad que se hubiese podido pactar para alcanzar el acuerdo (al igual que al parecer se abonaron otras cantidades en concepto de donaciones)".

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